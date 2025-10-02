Playground annonce l’acquisition d’Olbia

Playground, leader français dans l’organisation de courses à pied et l’accompagnement d’événements sportifs internationaux, a annoncé l’acquisition d’Olbia, cabinet de conseil stratégique et de formation dédié aux acteurs du sport.

Ce rapprochement s’inscrit dans une continuité de collaborations fructueuses entre les deux entités, notamment sur des projets comme le Relais de la flamme olympique et paralympique de Paris 2024 ou des initiatives avec la Métropole du Grand Paris.

Playground et Olbia partagent une vision commune : le sport comme levier de transformation sociale, territoriale et économique. En unissant leurs forces, ils ambitionnent de proposer une offre à 360° alliant conseil stratégique, production d’événements éco-responsables et formation pour les collectivités, fédérations, entreprises et institutions sportives. Cette synergie permettra de structurer, financer et déployer des projets à fort impact, tout en renforçant la montée en compétences des acteurs du sport français.

Avec 200 000 coureurs réunis chaque année, 8 agences et 60 collaborateurs, Playground consolide son positionnement. Olbia, intégré comme marque et entité au sein de Playground, continuera d’apporter son expertise stratégique et sa connaissance fine de l’écosystème sportif.

La déclaration

« L’intégration d’Olbia dans l’univers Playground, c’est bien plus qu’une acquisition : c’est un projet commun qui prend forme. Nous partageons les mêmes valeurs, la même culture du terrain, et la même exigence de qualité. Ensemble, nous allons proposer une offre à 360° aux acteurs du sport, capable d’allier vision stratégique, exécution événementielle et transmission des savoirs. C’est une belle étape dans le développement de Playground. » (Yoann Arzur, directeur général de Playground)

