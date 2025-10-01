Playground, acteur leader de l’organisation de courses à pied en France, et Alltricks, leader européen de la distribution en ligne d’articles de sport, annoncent la signature d’un partenariat de 3 ans. Cet accord couvre un portefeuille de courses emblématiques qui rassemblent chaque année plus de 120 000 participants.

Avec cet accord, Playground et Alltricks ambitionnent de bâtir une plateforme commune de croissance et d’innovation dans le running, en associant la force d’un organisateur leader et la puissance d’un distributeur à dimension européenne. Ce partenariat a également pour objectif de créer des synergies avec les autres marques et partenaires des évènements Playground.

Les événements concernés par le partenariat :

La Prom’ Classic (Nice – janvier)

Le Marseille Aix Trail Métropolitain (Provence – mars)

La Grande Course RATP du Grand Paris (Paris et Saint-Denis – mars)

Le Montpellier Run Festival (Montpellier – avril)

Le Vélo Vert Festival (Bourg Saint Maurice – juin)

La Reims Champagne Run (Reims – octobre)

Le Marathon des Alpes-Maritimes Nice-Cannes (Nice et Alpes-Maritimes – novembre)

La Corrida de Noël d’Issy-les-Moulineaux (Issy-les-Moulineaux – décembre)

Ce partenariat permettra à Alltricks :

De renforcer son activité dans le running en accompagnant tout au long de l’année les coureurs français et internationaux, à travers une présence digitale et physique sur l’ensemble des événements.

De bénéficier d’une visibilité accrue auprès d’une communauté engagée de pratiquants réguliers.

De déployer des activations exclusives sur site (villages exposants, zones d’arrivée).

De bénéficier d’un ancrage local avec des évènements à proximité immédiate de son réseau de magasins.

De développer des offres et services spécifiques pour les participants, leurs clubs et communautés.

La déclaration

« Les événements organisés par Playground réunissent chaque année des centaines de milliers de passionnés. Ce partenariat est une formidable opportunité pour Alltricks de renforcer sa proximité avec les runners, de valoriser notre expertise et de contribuer au développement de la course à pied en France. » (Nicolas Burger, CEO Alltricks)

