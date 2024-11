Genius Sports fournisseur de technologie pour la LFP

Genius Sports fera bénéficier sa technologie GeniusIQ à la LFP pour collecter et analyser des statistiques ultra précises, le tout coordonner par Infront.

En clair, la technologie GeniusIQ, plateforme d’IA et de données de nouvelle génération de Genius Sports, permettra aux coachs et analystes de la LFP d’avoir accès à des « outils de performance basés sur les données qui contribueront à améliorer l’entraînement, la prise de décisions en cours de match et l’analyse en après-match » de Ligue 1 et Ligue 2. Certaines statistiques issues de cette technologie seront également affichées en temps réel aux téléspectateurs.

Infront, partenaire média, betting et technologie de la LFP, coordonnera l’utilisation de GeniusIQ et « s’efforcera de fournir un produit amélioré aux partenaires médias de la ligue ainsi qu’aux opérateurs de paris sportifs ».

« Par ce partenariat, Infront démontre tout son engagement à faire en sorte que la LFP reste à la pointe de l’innovation dans le domaine du football. Nous sommes impatients de découvrir ce que GeniusIQ apportera à notre championnat en termes de données de pointe, en améliorant non seulement l’expérience des supporters, mais aussi en fournissant aux clubs et aux coachs des outils précieux pour optimiser leurs performances. » déclare Martin Aurenche, Chief Media Officer de LFP Media.

