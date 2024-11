Le PSG et Aspetar prolongent de 2 saisons

Le club parisien et Aspetar, la clinique du sport qatari, poursuivent leur partenariat jusqu’en 2026.

Ouverte depuis 2007, en banlieue de Doha, la clinique Aspetar s’est imposée comme la référence de la médecine du sport professionnel. Athlétisme, NBA, football, les meilleurs athlètes de la planète sont déjà passé au moins une fois par cette clinique.

Un partenariat puissant pour des performances optimales. @Aspetar et le Paris Saint-Germain sont heureux de prolonger leur partenariat pour deux saisons supplémentaires. #WeStandBehindYou #Aspetar pic.twitter.com/rVh9C1J6j2 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) November 25, 2024

Avec des moyens colossaux qui permettent l’utilisation d’équipements derniers cris, Aspetar collabore avec le PSG depuis 2014.

À l’époque, le premier contrat signé entre le PSG et la clinique, rapportait entre 7 et 8 millions d’euros par an au club. Les joueurs y passent ainsi leur visite médicale d’avant signature et d’avant-saison, mais aussi leurs examens médicaux en cas de blessure grâce à une équipe spécialement délocalisé à Paris.

À lire aussi