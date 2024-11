Stanley 1913 s’associe avec Leo Messi et dévoile une collection signature

La marque Stanley 1913 vient d’annoncer un partenariat avec Leo Messi et mettra en vente des gourdes avec le logo de l’argentin.

Désormais, Messi boira son maté dans une Stanley Cup. Pas la célèbre Coupe remise aux Champions NHL mais bien la marque de bouteilles.

Devenue ultra-populaire sur les réseaux sociaux, cette gourde sous forme de thermos a fait le buzz alors qu’un des modèles était resté intact dans une voiture qui avait pris feu. La marque américaine avait même offert un nouveau véhicule à l’internaute qui avait publié la vidéo sur TikTok. Depuis, les américains se l’arrachent allant même jusqu’à jouer des coudes en magasin pour la sortie d’une édition « Saint-Valentin ».

Quant à Messi, on l’a souvent aperçu boire un maté, boisson sud-américaine traditionnelle, avant un match ou pendant son temps libre. Désireux de toucher encore plus une cible sportive, déjà bien implantée grâce aux « pilates girls » de TikTok, Stanley s’est donc associé à l’un des meilleurs joueurs de l’histoire.

Ainsi, la « GOAT Collection » présente des gourdes de différentes tailles allant de 50 à 95€ ainsi qu’un « maté mug » (25$) et la cuillère nécessaire au mélange de la boisson (12$) qui sont, pour le moment, uniquement visible sur la version américaine du site. Messi a participé à la conception de la collection, comme nous explique Stanley, et il ne s’est pas cassé la tête, car tout est rose (en référence indirecte à l’Inter Miami), avec son logo et son slogan « Start early, stay late » (« commence tôt et termine tard »).

Évoluant en MLS, Messi permet non seulement à Stanley d’agrandir sa clientèle aux États-Unis, mais également de compter sur un ambassadeur très largement reconnaissable en Europe juste avant les fêtes de fin d’année. La collection sortira le 3 décembre.

