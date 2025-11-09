La star brésilienne investit dans le padel avec le complexe Ecossistema Neymar Jr à Porto Belo Lagos (Brésil), combinant terrains, centre d’entraînement et expériences immersives autour de sa marque.

Neymar Jr, icône mondiale du football, élargit ses horizons sportifs et se lance dans le padel. L’international brésilien et sa famille ont annoncé la création du Ecossistema Neymar Jr, un vaste complexe situé à Porto Belo Lagos, au Brésil, prévu pour ouvrir en 2027.

S’étendant sur 14.000 m² au sein d’un espace de près d’un million de mètres carrés, ce projet monumental combinera terrains de padel et de beach tennis, un centre d’entraînement, un terrain de football ainsi que des espaces gastronomiques et commerciaux. Il comprendra également le NJ Experience, un espace immersif dédié à la marque Neymar Jr, mêlant sport, lifestyle et culture.

« Ce complexe reflète l’excellence, la famille et la passion du sport », souligne le communiqué officiel, précisant que Neymar Jr et son père, Neymar Sr, sont impliqués dans toutes les étapes du projet, de la conception à la stratégie globale.

Le sport des stars

Le padel, déjà adopté par des stars comme Zlatan Ibrahimovic, Leo Messi ou Sergio Agüero, séduit de plus en plus de figures du sport et du show-business. Neymar, qui a été aperçu sur des pistes de padel au Brésil et à Paris, apporte ainsi son image et sa notoriété à ce sport en pleine expansion, contribuant à sa professionnalisation et à sa visibilité internationale.

Le complexe s’inscrit dans le cadre d’une ville intelligente, pensée pour concilier écologie, connectivité et qualité de vie. L’objectif affiché est d’attirer sportifs, familles et touristes du monde entier, faisant de Porto Belo Lagos une destination sportive et culturelle majeure au Brésil.

Avec ce projet, Neymar Jr ne se contente pas d’investir dans un sport émergent : il créé un écosystème unique, combinant performance, innovation et expérience immersive autour de sa marque, et affirme sa volonté de devenir un acteur influent dans le développement du padel au niveau mondial.

