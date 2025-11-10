L’Atlético de Madrid a officialisé l’arrivée d’Apollo Sports Capital (ASC), filiale sportive du fonds Apollo comme actionnaire majoritaire. Cet accord stratégique, approuvé par les actionnaires actuels – Miguel Ángel Gil, Enrique Cerezo, Quantum Pacific Group et Ares Management – vise à accélérer la croissance du club tout en préservant son identité et sa direction.

Dans les faits, ASC prendra le contrôle majoritaire du club espagnol, ainsi que de ses filiales, l’Atlético de San Luis (Mexique) et l’Atlético Ottawa (Canada). Les actionnaires historiques conserveront des parts minoritaires. Miguel Ángel Gil reste PDG et Enrique Cerezo président, garantissant aisni la continuité du projet sportif et institutionnel.

L’opération, soumise aux approbations réglementaires, devrait trouver son épilogue au premier trimestre 2026. De nouveaux capitaux seront injectés pour renforcer les équipes et financer des infrastructures, notamment la Ciudad del Deporte, un complexe sportif, culturel et de loisirs adjacent au stade Riyadh Air Metropolitano. Ce site s’étend sur plus de 25 hectares, avec un investissement total estimé à plus de 350 millions d’euros financé par le rival du Real Madrid.

Miguel Ángel Gil a salué un « partenaire respectueux de l’histoire et des supporters », soulignant le rôle clé des actionnaires précédents (Wanda, Quantum Pacific, Ares) dans la progression récente du club. Robert Givone, associé chez Apollo, a vanté quant à lui le « travail exceptionnel » de Gil et promis un soutien à long terme, centré sur la compétitivité sportive, l’expérience supporters et le développement de la Ciudad del Deporte.