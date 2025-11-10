The Universe League : la prévente lancée sur Veepee

La billetterie de The Universe League ouvre officiellement ce mercredi 12 novembre à 12 heures sur le site de l’Orange Vélodrome. Organisé par Universe Football et la Kings League de Gerard Piqué avec la participation de Zinédine Zidane, l’événement se tiendra le 7 décembre dans l’enceinte phocéenne devant plus de 67 000 spectateurs.

The Universe League combine un match de Kings League en format sept contre sept avec règles spéciales, deux rencontres réunissant d’anciennes gloires du football et, entre chaque partie, des performances d’artistes français majeurs accompagnées d’effets lumineux, sonores et pyrotechniques.

“THE UNIVERSE LEAGUE, c’est bien plus qu’un match. C’est la fusion entre le foot, la musique et la ferveur du Vélodrome. Un moment unique, pour une cause qui unit.”

La vente des places se déroule en trois phases :

La prévente exclusive débute ce lundi 10 novembre à 7 heures sur Veepee et reste ouverte pendant vingt-quatre heures jusqu’au mardi 11 novembre à 7 heures.

Une seconde phase prioritaire s’ouvre le mardi 11 novembre à 10 heures pour les abonnés de l’OM, les pré-inscrits Universe Football et la base de données Mars 360, avec une réduction de cinq euros sur un maximum de neuf places grâce au code abonné personnel.

L’accès au grand public commence le mercredi 12 novembre à 12 heures.

Pour information, un euro par billet vendu bénéficiera à l’association Des Coccinelles Rouges pour Thomas au profit de la recherche et des familles d’enfants malades. Les maillots portés par les joueurs seront mis aux enchères au bénéfice d’associations caritatives.

