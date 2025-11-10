Emirates a profité du choc OL-PSG au Groupama Stadium pour valoriser son partenariat avec l’Olympique Lyonnais, entre visibilité premium, hospitalité et stratégie d’image.



À l’occasion du choc OL-PSG disputé le dimanche 9 novembre au Groupama Stadium, Emirates a profité de la forte exposition de la 12e journée de Ligue 1 McDonald’s pour activer son partenariat avec l’Olympique Lyonnais. Un dispositif bien calibré, entre visibilité, expérience et cohérence de marque.

Sponsor maillot du club depuis 2020, la compagnie aérienne a renouvelé en avril dernier son engagement jusqu’au 30 juin 2030, assurant la présence de son emblématique slogan « Fly Better » sur les tenues de match et d’entraînement de l’OL, aussi bien en championnat qu’en compétitions européennes.

Canapé Emirates en bord de terrain

Dimanche, Emirates était sponsor officiel du match, une opportunité idéale pour renforcer sa présence dans l’enceinte lyonnaise. Les hôtesses de la compagnie ont été visibles lors de l’entrée des joueurs avant de donner le coup d’envoi fictif de la rencontre, incarnant le raffinement et l’univers premium de la marque.

Autre activation devenue emblématique : le canapé Emirates positionné en bord de pelouse, où deux supporters ont pu vivre la rencontre au plus près du jeu, accompagnés d’un repas servi à la mi-temps. Une expérience à mi-chemin entre hospitalité et storytelling de marque, conçue pour valoriser la promesse “Fly Better” auprès du grand public.

Sur les réseaux sociaux, la présence des hôtesses lors de la présentation du flocage « Lugdunum » des maillots de l’OL a également contribué à amplifier la visibilité du partenariat, dans un registre plus lifestyle et digital.

Bataille aérienne sur terre

Ce déploiement intervient dans un contexte symbolique : le duel face au Paris Saint-Germain, parrainé par Qatar Airways, donne lieu à une bataille de ciel sur terre, entre deux mastodontes du transport aérien rivaux sur la scène mondiale.

Avec cette nouvelle activation, Emirates confirme sa stratégie : associer sa marque à des moments forts du football européen pour renforcer son image premium et son ancrage émotionnel auprès des fans. À Lyon, le message est clair : l’OL continue de « Fly Better ».

Quelques semaines plus tôt, lors du Classico (le vrai), Emirates s’était aussi fait remarquer en amenant le ballon du match avec un drone en forme d’avion.

