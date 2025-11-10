Le Paris Saint-Germain ouvre une PSG Academy à Guadalajara

Le Paris Saint-Germain continue son expansion mondiale avec l’annonce de l’ouverture d’une nouvelle PSG Academy à Guadalajara, au Mexique, prévue pour janvier 2026. Cette initiative marque une étape supplémentaire dans le développement international du club, qui réaffirme son engagement envers la jeunesse mais aussi en matière de détection de futurs talents.

Située au sein du Colegio Albert Camus, l’Academy disposera d’un terrain synthétique répondant aux normes FIFA. Elle accueillera les filles et garçons âgés de 4 à 18 ans, qui bénéficieront d’entraînements dispensés par des coachs formés aux méthodologies exclusives du PSG.

Au-delà de la pratique sportive, cette Academy s’implante dans un pays riche d’un immense vivier de jeunes footballeurs. Le Mexique, terre de passion footballistique, regorge de talents bruts dès le plus jeune âge. En ouvrant ses portes à Guadalajara, le PSG offre à ces pépites une opportunité unique de s’épanouir sous les couleurs rouge et bleu.

Une passerelle entre le talent local et l’exigence du haut niveau

Pour les jeunes Mexicains, c’est la chance de bénéficier très tôt d’une formation d’élite, encadrée par des méthodes parisiennes reconnues mondialement. Pour le PSG, c’est une stratégie gagnante : repérer et former les futurs cracks dès l’enfance, bien avant qu’ils n’attirent l’attention des grands clubs européens.

Les inscriptions ouvriront officiellement le 12 janvier 2026. Les jeunes participants pourront s’engager dans un programme annuel ou opter pour des stages d’été 100 % aux couleurs rouge et bleu du club.