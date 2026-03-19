Google devient partenaire technologique des Bleus

La FFF et Google annoncent, ce jeudi 19 mars, un partenariat technologique autour de l’IA, du smartphone Pixel et de la Recherche pour renforcer l’expérience des supporters.

La Fédération française de football (FFF) a annoncé la signature d’un partenariat stratégique avec Google, qui devient partenaire technologique de l’équipe de France à compter du prochain rassemblement des Bleus, à quelques mois de la Coupe du monde 2026.

Ce nouveau statut s’inscrit dans la volonté de la FFF de renforcer son rayonnement international en s’appuyant sur les outils technologiques et l’intelligence artificielle du groupe américain. L’accord repose sur trois piliers principaux : Gemini, Google Pixel et la Recherche Google.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Equipe de France de Football (@equipedefrance)

Gemini devient ainsi « l’assistant IA officiel de l’équipe de France ». La FFF entend utiliser cette technologie pour enrichir ses contenus et développer des formats plus interactifs et immersifs à destination des supporters.

Google Pixel, smartphone officiel des Bleus

De son côté, Google Pixel est désigné « smartphone officiel ». Les équipes social media de la Fédération seront équipées pour produire des contenus au plus près de l’action, notamment dans le cadre du programme « Shot on Pixel ».

Enfin, la Recherche Google servira de point d’entrée privilégié pour suivre l’actualité des Bleus, avec des expériences enrichies directement dans les résultats.

Pour la FFF, ce partenariat avec une marque mondiale vise à accélérer le développement de la « marque équipe de France », notamment sur des marchés clés comme les États-Unis, où se tiendra le futur Mondial, et l’Asie.

A lire aussi : Mbappé, Dembélé, Camavinga… Funko dévoile une nouvelle salve de figurines POP! de l’équipe de France