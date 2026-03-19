Interdit de recrutement, le Pau FC, pensionnaire de Ligue 2 BKT, innove avec un concours ouvert à tous, porté par le Youtubeur Valentin Liénard. À la clé : un contrat pro pour un amateur, sélectionné comme dans un télé-crochet.

« Il n’en restera qu’un. » Privé de recrutement par la FIFA, le Pau FC refuse de subir. Le club béarnais, qui évolue en Ligue 2 BKT, contre-attaque avec une idée aussi audacieuse que maligne : organiser un véritable « The Voice du foot » pour dénicher… son prochain joueur professionnel.

Le concept, porté par Valentin Liénard, joueur de la réserve et créateur de contenus du club, repose sur un concours ouvert à tous. À la clé ? Un contrat professionnel pour le vainqueur, attendu en juin prochain. En amont, trente profils amateurs seront sélectionnés sur dossier, avant d’être départagés sur le terrain sous les yeux du staff.

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Offrir une second chance aux talents oubliés

Derrière l’effet d’annonce, l’opération coche plusieurs cases stratégiques. D’abord, elle permet au Pau FC de contourner, au moins en partie, son interdiction de recrutement en misant sur un levier alternatif : la détection ouverte. Ensuite, elle s’inscrit pleinement dans les codes actuels du sport-business, mêlant storytelling, activation digitale et engagement communautaire, notamment via TikTok.

Surtout, le club capitalise sur une promesse forte : offrir une seconde chance à des talents passés sous les radars. Dans un pays où plus d’un million de jeunes pratiquent le football pour une infime minorité de professionnels (0,01% selon Valentin Liénard), l’idée résonne immédiatement. Dans sa vidéo d’annonce, le Youtubeur précise qu’Intersport, partenaire du Pau FC, accompagne ce concept innovant.

Reste à savoir si le coup marketing se transformera en réussite sur le terrain. Mais une chose est sûre : dans un football de plus en plus standardisé, le Pau FC vient de marquer des points en matière de créativité et de visibilité.

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