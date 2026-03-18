Toulouse-Lorient, match de Ligue 1 qui se joue ce samedi 21 mars, se transforme en « match le plus inclusif » de la saison, avec dispositifs concrets et symboles forts pour le handicap.

Le TFC et les Merlus ne joueront pas un match comme les autres ce samedi. Labellisée « match le plus inclusif », cette rencontre de Ligue 1 McDonald’s marque une étape majeure dans la stratégie d’accessibilité du football français portée par la Ligue de football professionnel (LFP)

Premier symbole fort : les joueurs abandonneront leurs noms au dos des maillots, remplacés par sept pictogrammes représentant différents types de handicap (moteur, visuel, auditif, cognitif…). Un geste simple, mais puissant, pour visibiliser des réalités encore trop peu représentées.

Expérience pensée pour les spectateurs en situation de handicap

Mais l’inclusion ne s’arrête pas au symbole. Le Stadium de Toulouse sera entièrement adapté pour l’occasion : navettes accessibles, audiodescription, aides visuelles, espaces sensoriels pour les personnes autistes, personnel dédié… tout est pensé pour améliorer concrètement l’expérience des spectateurs en situation de handicap.

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Autour du match, le dispositif s’étend : parvis transformé en espace de sensibilisation, initiations au handisport, forum pour l’emploi et conférences sur l’inclusion. Même le protocole d’avant-match est repensé, avec une entrée des joueurs aux côtés d’enfants valides et en situation de handicap.

Organisé avec le World Football Summit et l’association Integrated Dreams, l’événement s’inscrit dans une dynamique européenne.

Au fond, ce match pose une question simple : et si l’expérience stade devenait réellement accessible à tous ?

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