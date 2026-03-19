L’organisateur belge Flanders Classics et le français Playground annoncent un partenariat pour développer des événements running au BENELUX et cyclistes en France.

Flanders Classics et Playground annoncent la mise en place d’un partenariat stratégique autour des événements d’endurance. L’objectif : mutualiser leurs expertises pour accélérer le développement du running et du cyclisme en Europe.

Concrètement, cette collaboration repose sur deux axes principaux. D’un côté, Playground accompagnera la création et l’organisation d’événements de course à pied au BENELUX – en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg. De l’autre, Flanders Classics mettra son savoir-faire au service du développement d’événements cyclistes en France, qu’il s’agisse de cyclosportives grand public ou de nouveaux formats.

Une volonté commune : concevoir des événements durables

Chaque partenaire apportera son expertise spécifique : Playground dans la production et la coordination de grandes courses running, tandis que Flanders Classics contribuera avec son expérience dans l’organisation de grandes épreuves cyclistes.

Fondée en Belgique, Flanders Classics est notamment à l’origine de courses majeures du calendrier comme le Tour des Flandres ou Gent-Wevelgem. Playground, de son côté, revendique plus de 200.000 participants chaque année sur ses événements running organisés en France.

Les deux structures expliquent partager une même ambition : concevoir des événements sportifs durables, ancrés dans leur territoire et ouverts aussi bien aux amateurs qu’aux athlètes de haut niveau, avec l’objectif de renforcer la place de l’Europe dans l’événementiel d’endurance.

A lire aussi : Clem qui court annonce une backyard diffusée en direct sur Twitch avec des invités prestigieux