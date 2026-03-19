Intersport et la FFR annoncent un partenariat de trois ans pour soutenir les clubs et développer la pratique du rugby en France.

Intersport et la Fédération Française de Rugby (FFR) ont officialisé, ce jeudi, un partenariat stratégique de trois ans, scellé le 14 mars dernier à l’occasion du match France-Angleterre au Stade de France. L’enseigne devient distributeur officiel de la FFR.

À travers cet accord, Intersport renforce son positionnement d’acteur majeur du sport en France, avec un objectif clair : soutenir le développement du rugby sur l’ensemble du territoire. Le partenariat prévoit notamment la mise en place d’avantages dédiés aux clubs et aux licenciés afin de faciliter l’accès à l’équipement.

« Ainsi que nous faisons avancer le sport »

Avec près de 2.000 clubs et plus de 360.000 licenciés, la FFR constitue un réseau structurant pour l’enseigne, en cohérence avec sa stratégie « Engagés Sport » centrée sur le terrain et la pratique. Pour la Fédération, cette alliance s’inscrit dans une volonté de renforcer l’accompagnement du rugby amateur et d’accélérer son développement à la base.

En devenant distributeur officiel de la FFR, nous affirmons notre rôle d’acteur de terrain qui simplifie la vie des clubs et des licenciés, en leur proposant des offres exclusives, des équipements de qualité et des solutions adaptées à leurs besoins […] C’est ainsi que nous faisons avancer le sport, durablement », explique Gérard Leclerc, président d’Intersport France, Belgique, Espagne et Portugal.

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