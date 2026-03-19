La FFT a confié à JR la réalisation de l’affiche officielle de Roland-Garros 2026. Une œuvre centrée sur la terre battue et l’identité visuelle du tournoi.



Roland-Garros a dévoilé ce jeudi 19 mars l’affiche officielle de son édition 2026, confiée cette année à l’artiste français JR. Comme le veut la tradition depuis 1980, la FFT s’appuie sur une figure de l’art contemporain pour incarner visuellement son tournoi.

L’œuvre se distingue par un élément central : un œil en noir et blanc, signature de JR, intégré dans une composition dominée par la terre battue. L’artiste s’est appuyé sur des images réelles de préparation des courts pour construire son visuel, mettant en avant un aspect habituellement invisible pour le grand public.

Renforcer la dimension culturelle de l’événement

Connue pour ses installations monumentales et ses collages photographiques à travers le monde, JR inscrit ici Roland-Garros dans son univers visuel, tout en respectant les codes du tournoi. L’objectif est double : produire une image immédiatement identifiable, mais aussi renforcer la dimension culturelle de l’événement.

The 2026 poster is the fruit of a meeting between the red clay – a strong identifier of the Parisian Grand Slam – and JR’s singular world, represented by a black and white eye, one of his signatures. The eye is created using photo collage, a technique that has become one of his… pic.twitter.com/hLKXDIjvir — Roland-Garros (@rolandgarros) March 19, 2026

Ce choix s’inscrit dans la stratégie de la FFT, qui utilise l’affiche comme un outil d’image, au-delà de la simple promotion. En collaborant avec des artistes reconnus à l’international, Roland-Garros entretient son positionnement premium et artistique, distinct des autres tournois du Grand Chelem.

Comme chaque année, l’affiche 2026 sera déclinée sur l’ensemble des supports du tournoi dans les prochains mois.

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