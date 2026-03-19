Ousmane Dembélé apparaît dans un clip Netflix pour promouvoir le film Peaky Blinders à quelques heure de sa sortie. Une activation qui confirme le lien croissant entre football et plateformes.

Netflix poursuit l’activation autour de Peaky Blinders : L’Immortel en s’appuyant cette fois sur Ousmane Dembélé. L’attaquant du Paris Saint-Germain apparaît dans un clip promotionnel diffusé sur les réseaux de la plateforme, confirmant la stratégie de casting de figures du football pour toucher un public élargi.

Dans cette courte vidéo, l’international français endosse les codes visuels de la série : costume, béret, gants noirs et ambiance sombre, le tout accompagné du titre iconique Red Right Hand (vous l’avez en tête rien qu’en le lisant).Mis en scène dans un décor inspiré de l’univers Shelby, Dembélé joue un rôle bref mais identifiable.

Le joueur monte dans une voiture ancienne et son chauffeur lui demande : « On vous où boss ? ». Après un regard furtif vers une vieille paire de crampons, Dembouz’ répond : « Tu sais très bien où on doit aller. » Faut-il y voir un sous-entendu à la future double confrontation entre le PSG et les Reds de Liverpool en Ligue des champions ? Peut-être.

Plaque d’immatriculation clin d’oeil

Le clin d’œil est poussé jusqu’à la plaque d’immatriculation « SH3LB3L3 », contraction entre Shelby et Dembélé, preuve d’une volonté de créer un contenu facilement partageable et identifiable sur les réseaux sociaux.

Avec cette opération, Netflix mise sur la notoriété et l’image du Ballon d’or 2025 pour amplifier la visibilité du film, dont la sortie est prévue ce vendredi 20 mars en France. Une stratégie qui s’inscrit dans une logique plus large d’hybridation entre sport et entertainment.

Quelques jours plus tôt, l’Atlético de Madrid avait déjà collaboré avec la plateforme autour du film, avec une activation immersive au stade et la participation de plusieurs joueurs, dont Antoine Griezmann.

A lire aussi : Regardera-t-on la Ligue des champions sur Netflix dans un futur proche ? Pas impossible !