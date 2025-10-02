Le GP Explorer revient pour une troisième et dernière édition qui s’annonce explosive. Du 3 au 5 octobre 2025, créateurs et marques s’affrontent au Mans pour conclure en beauté ce phénomène unique du sport et du web qui aura marqué son époque.

Après deux éditions historiques, le GP Explorer revient une dernière fois. Avec la ferme intention de conclure cette belle parenthèse en apothéose. Imaginé par Squeezie, figure majeure du streaming francophone, cet événement hybride mêle sport automobile, divertissement et culture web. Baptisée « The Last Race », cette troisième édition se tiendra du 3 au 5 octobre 2025 sur le légendaire circuit Bugatti du Mans.

Un concept unique en son genre

Lancé en 2022, le GP Explorer réunit des créateurs de contenu et influenceurs devenus pilotes le temps d’un week-end, au volant de véritables monoplaces de Formule 4. Loin d’être une simple exhibition, la compétition s’appuie sur un réel encadrement professionnel, avec des entraînements, des qualifications et une vraie exigence de performance.

Le concept a rapidement trouvé son public : plus d’un million de spectateurs en simultané sur Twitch lors de la première édition, et un pic à 1,3 million en 2023, avec 60.000 fans présents sur place. Ce succès fulgurant a fait du GP Explorer le plus grand événement automobile digital en France.

Un programme dense sur trois jours

Pour cette dernière édition, le GP Explorer passe à la vitesse supérieure. Le programme s’étale sur trois jours :

Vendredi 3 octobre : présentation des pilotes et concerts (Vald, SDM, SCH, Vladimir Cauchemar, Joyca)

Samedi 4 octobre : essais libres, qualifications sprint, course sprint, puis concerts (Theodora, Gazo, Tiakola, MYD)

Dimanche 5 octobre : essais, qualifications principales, course finale (15 tours) et podium

L’événement mêle compétition sérieuse et ambiance de festival, avec stands d’animations, simulateurs, espaces food courts, merchandising, jeux interactifs… Une expérience complète pensée pour un public jeune, ultra-connecté, mais aussi pour les amateurs de sport mécanique.

Découvrez l’ensemble de la programmation de ces trois jours de course au Mans ! #GPExplorer pic.twitter.com/BcxkiaYGob — GP Explorer (@GPExplorerFan) September 26, 2025

Une diffusion multiplateforme

Côté diffusion, le GP Explorer 3 mise sur une présence élargie :

Twitch (chaîne de Squeezie) pour l’intégralité des courses

France 4 et France 2 pour les qualifications et la course principale

France.tv pour une expérience enrichie avec caméras embarquées

Replays disponibles sur Twitch et YouTube

Un dispositif qui témoigne de la montée en puissance du GP Explorer dans le paysage audiovisuel français.

Une billetterie record

Ouverte le 4 juin, la billetterie s’est écoulée en quelques minutes. Les prix allaient de 29 € (vendredi) à 85 € (tribunes samedi/dimanche). Une plateforme officielle de revente sécurisée est accessible, en réponse à la forte demande et aux risques de fraudes.

24 pilotes, 12 écuries et des marques très visibles

L’édition 2025 aligne 24 pilotes répartis en 12 duos, chacun soutenu par une marque partenaire. Parmi eux :

Squeezie & Amine (Netflix)

Mister V & PLK (Subway)

SCH & Billy (Samsung)

Gotaga & Nikof (Lofi Girl M8)

Ana on Air & Kaatsup (Alpine)

Ludwig & Michael Reeves (The Crew Motorfest) – équipe américaine

Cocottee & Baghera (Eroborian)

Theodort & Mastu (Andros)

Ander & Karchez (Cupra) – équipe espagnole

Maxime Biaggi & Djilsi (Lego)

Anyme & Houdi (Durex)

Léa Élui & Maghla (Sol De Janeiro)

Chaque écurie affiche ses couleurs, avec des livrées aux couleurs des sponsors, renforçant la proximité avec les codes du sport auto professionnel.

Un écosystème de partenaires impressionnant

Le GP Explorer 3 s’appuie sur un modèle économique structuré avec plus d’une quarantaine de marques partenaires, réparties selon leur niveau d’engagement :

Partenaire premium : Samsung

: Samsung Partenaire majeur : BoursoBank

: BoursoBank Partenaire officiel : AirUp

: AirUp Partenaire média : France Télévisions

: France Télévisions Sponsors titres des écuries : Netflix, Lego, Alpine, Samsung, Subway, Durex, Erborian, Andros, Lofi Girl, Sol de Janeiro, Cupra, The Crew Motorfest

: Netflix, Lego, Alpine, Samsung, Subway, Durex, Erborian, Andros, Lofi Girl, Sol de Janeiro, Cupra, The Crew Motorfest Partenaires secondaires : JBL Quantum, Nord VPN, Oral-B, Schott, Etam, HelloWork, etc.

: JBL Quantum, Nord VPN, Oral-B, Schott, Etam, HelloWork, etc. Partenaires événementiels : Twitch (pole position), Pirelli (podium), Opco Mobilités (temps fort)

: Twitch (pole position), Pirelli (podium), Opco Mobilités (temps fort) Partenaires exposants : Nintendo, Pizza Delamama (Mister V), Wilkinson, Asmodee, Spacefox, Chamas Tacos, etc.

Ce maillage commercial très dense montre à quel point l’événement attire les marques en quête de visibilité auprès d’un public jeune, engagé et difficile à capter par les médias traditionnels.

Avec cette édition finale, le GP Explorer clôture un cycle inédit dans l’univers du sport business. En trois éditions, il aura réussi à fusionner les codes du streaming, du sport automobile et de l’événementiel, en créant une plateforme unique de visibilité pour les créateurs comme pour les marques.

S’il s’arrête, le GP Explorer laisse derrière lui un modèle hybride qui pourrait inspirer d’autres initiatives mêlant créateurs, spectacle live et marques engagées.

