18,2 millions de téléspectateurs pour les Bleues à la Coupe du monde 2025 : un succès d’audience pour TF1 et France 2. Un signal fort pour le rugby féminin à la télévision.

La Coupe du monde féminine de rugby 2025 a confirmé l’intérêt croissant du public français pour le XV de France féminin. Diffusés sur TF1 et France 2, les six matchs des Bleues ont réuni au total 18,2 millions de téléspectateurs, une performance remarquable qui traduit une dynamique positive pour le rugby féminin à la télévision.

Les phases de poules ont déjà montré une belle régularité avec, notamment, 3,2 millions de téléspectateurs pour l’entrée en lice face à l’Italie, puis 2,4 millions contre le Brésil, et 2,9 millions face à l’Afrique du Sud. Une audience en hausse au fil de la compétition, portée par des enjeux croissants.

3,8 millions de spectateurs contre les Anglaises

Les quarts et demi-finales ont attiré encore plus de monde : 3,4 millions pour le choc face à l’Irlande, puis 3,8 millions contre l’Angleterre, plus forte audience du parcours tricolore. Même si la demi-finale contre la Nouvelle-Zélande, perdue de peu, a un peu fléchi (2,5 millions), la moyenne reste élevée.

Ces chiffres confirment l’intérêt du public pour les compétitions féminines majeures, et illustrent les retombées d’une stratégie de diffusion en clair. Un signal fort pour les diffuseurs, les sponsors et les instances sportives en quête de croissance sur le segment féminin.

