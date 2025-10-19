Grand Prix F1 des États-Unis (TV / Streaming) : sur quelle chaîne et à quelle heure suivre la course en direct ?

La Formule 1 poursuit sa tournée outre-Atlantique avec le Grand Prix des États-Unis, 19e manche de la saison 2025, disputée sur le mythique Circuit des Amériques d’Austin.

Deux semaines après le sacre de McLaren au championnat des constructeurs à Singapour, le paddock s’installe au Texas pour un week-end décisif dans la lutte pour le titre mondial.

Le Grand Prix des États-Unis sera à suivre en direct sur CANAL+ ce dimanche 19 octobre à 21h (heure française), avec une couverture complète du week-end sur CANAL+ et CANAL+ Sport.

Grand Prix F1 des États-Unis : dates, horaires et diffusion TV

Lieu : Circuit des Amériques (Austin, Texas)

Circuit des Amériques (Austin, Texas) Course Sprint : samedi 18 octobre à 23h30

samedi 18 octobre à 23h30 Grand Prix : dimanche 19 octobre à 21h

dimanche 19 octobre à 21h Chaînes : CANAL+ et CANAL+ Sport

CANAL+ et CANAL+ Sport Streaming : myCANAL

myCANAL Prix de l’abonnement : dès 19,99 €/mois – Cliquez ici pour voir l’offre

F1 : un Grand Prix décisif à Austin

La Formule 1 fait escale à Austin pour une étape capitale de cette fin de saison. Sur les 5,513 km du Circuit des Amériques, les pilotes devront affronter 20 virages techniques et une succession de virages rapides, typiques du tracé texan.

Le champion du monde en titre, Max Verstappen, cherchera à renouer avec la victoire après un week-end en demi-teinte à Singapour.

De son côté, Charles Leclerc, vainqueur de la dernière édition, espère se relancer et offrir un nouveau succès à Ferrari.

Mais la menace viendra encore de McLaren, auréolée de son sacre chez les constructeurs : Lando Norris et Oscar Piastri continuent d’impressionner et pourraient bien perturber la hiérarchie.

Entre la course Sprint (19 tours) et le Grand Prix (56 tours – 308,405 km), 33 points seront en jeu. Le suspense s’annonce total sur le sol américain.

Où regarder le Grand Prix des États-Unis en direct ?

L’intégralité du week-end de Formule 1 sera diffusée sur les chaînes du groupe CANAL+, diffuseur officiel du championnat du monde.

Essais libres & qualifications : sur CANAL+ Sport

sur Course Sprint : samedi 18 octobre à 23h30 sur CANAL+

samedi 18 octobre à 23h30 sur Grand Prix : dimanche 19 octobre à 21h sur CANAL+

Les abonnés pourront également suivre le week-end complet en streaming sur myCANAL, disponible sur tous les supports (TV connectée, ordinateur, tablette, smartphone).

Récapitulatif : Grand Prix des États-Unis

Le Grand Prix des États-Unis s’annonce comme un tournant majeur dans cette saison 2025 de Formule 1.

Entre un Verstappen en quête de rachat, un Leclerc déterminé à défendre son titre sur ce circuit et des McLaren plus menaçantes que jamais, le spectacle sera total à Austin.

Rendez-vous dimanche 19 octobre à 21h, en direct sur CANAL+ et en streaming via myCANAL, pour une course qui pourrait bien redessiner la fin du championnat.