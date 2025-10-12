Clôture de prestige pour cette 6e journée du Top 14 2025-2026 !

Le Stade Toulousain reçoit l’Union Bordeaux-Bègles ce dimanche à 21h05 pour un choc au sommet entre deux des meilleures équipes du championnat.

Une rencontre à suivre en direct et en prime sur Canal+, avec la possibilité de la regarder en streaming via myCANAL.

Stade Toulousain – Bordeaux-Bègles : coup d’envoi, date et diffusion TV

Compétition : Top 14 – Saison 2025/2026

Top 14 – Saison 2025/2026 Journée : 6e journée

6e journée Lieu : Stade Ernest-Wallon (Toulouse)

Stade Ernest-Wallon (Toulouse) Date : Dimanche 12 octobre 2025

Dimanche 12 octobre 2025 Heure : 21h05

21h05 Diffusion TV : Canal+

Canal+ Streaming : myCANAL

Un choc entre deux cadors du Top 14

Le Stade Toulousain, multiple champion de France, compte bien profiter de ce match à domicile pour confirmer sa solidité et rester dans le haut du classement.

Avec un effectif riche en talents et une mêlée retrouvée, les hommes d’Ugo Mola voudront frapper fort face à un concurrent direct aux ambitions similaires.

De son côté, l’Union Bordeaux-Bègles (UBB) reste un sérieux outsider cette saison. Portée par sa ligne de trois-quarts explosive et son jeu dynamique, la formation girondine espère s’imposer à Toulouse pour marquer les esprits et relancer sa dynamique à l’extérieur.

Comment regarder Stade Toulousain – Bordeaux-Bègles en streaming ?

Le match sera également diffusé en streaming sur myCANAL, accessible sur tous les supports : téléviseur connecté, ordinateur, tablette ou smartphone.

Les abonnés pourront suivre le match en direct, mais aussi le revoir en replay, avec une qualité d’image optimale (UHD selon compatibilité des appareils).

Récapitulatif : Stade Toulousain – Bordeaux-Bègles

Événement Top 14 – 6e journée Date Dimanche 12 octobre 2025 Heure 21h05 Lieu Stade Ernest-Wallon (Toulouse) Diffusion TV Canal+ Streaming myCANAL

Le duel Stade Toulousain – Bordeaux-Bègles s’annonce comme l’un des chocs majeurs de cette première partie de saison.

Entre la maîtrise toulousaine et le jeu ambitieux de l’UBB, les fans de rugby auront droit à une affiche de haut niveau.

Rendez-vous ce dimanche à 21h05, en direct sur Canal+ et en streaming via myCANAL, pour clôturer la 6e journée du Top 14 2025-2026 en beauté.