Le Paris Saint-Germain retrouve le Parc des Princes ce vendredi 17 octobre à 20h45 pour le choc d’ouverture de la 8e journée de Ligue 1 McDonald’s face à Strasbourg.

Une rencontre à suivre en direct sur Ligue 1+, disponible via DAZN, avec un duel entre deux formations du haut de tableau.

Paris Saint-Germain – Strasbourg : coup d’envoi, date et diffusion

Compétition : Ligue 1 McDonald’s – 8e journée

Parc des Princes (Paris) Date : Vendredi 17 octobre 2025

Vendredi 17 octobre 2025 Heure : 20h45

20h45 Diffusion TV : Ligue 1+ (disponible sur DAZN)

Un duel entre le leader et son poursuivant

Le Paris Saint-Germain aborde cette rencontre en leader du championnat avec 16 points. Les Parisiens restent toutefois sur un match nul 1-1 face au LOSC, et auront à cœur de retrouver la victoire devant leur public.

Sous la direction de Luis Enrique, le PSG continue d’imposer sa maîtrise dans le jeu, porté par une attaque toujours aussi percutante.

De son côté, Strasbourg réalise un excellent début de saison, surprenant troisième du classement avec 15 points, soit à une seule longueur du PSG. Les Alsaciens restent sur un succès éclatant 5-0 face à Angers, avec notamment un doublé de Joaquin Panichelli, véritable révélation offensive.

Ce déplacement à Paris représente un test majeur pour mesurer les ambitions du club de Patrick Vieira cette saison.

Les compositions probables

Paris Saint-Germain (XI précédent)

Chevalier – Lucas, Pacho, Beraldo, Zaïre-Emery – Mbitcha, Lee, Mayulu – Barcola, Ramos, Mbaye

Strasbourg (XI précédent)

Penders – Doué, Høgsberg, Doukouré – Ouattara, Barco, Mourabet, Moreira – Godo, Lemaréchal – Panichelli

Comment regarder Paris Saint-Germain – Strasbourg en streaming ?

Le match sera diffusé en direct sur Ligue 1+, le nouveau service officiel pour suivre la Ligue 1 McDonald’s, accessible via la plateforme DAZN.

Les abonnés pourront regarder la rencontre en streaming sur tous leurs appareils : TV connectée, ordinateur, tablette ou smartphone, avec la possibilité de revoir le match en replay.

Récapitulatif : Paris Saint-Germain – Strasbourg

Ce Paris Saint-Germain – Strasbourg s’annonce passionnant entre deux formations ambitieuses du haut de tableau.

Le PSG voudra conforter sa place de leader, tandis que Strasbourg rêve de créer la surprise au Parc des Princes.

Rendez-vous vendredi à 20h45, en direct sur Ligue 1+ via DAZN, pour suivre cette belle affiche de la 8e journée de Ligue 1 McDonald’s.