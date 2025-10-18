La Ligue 1 McDonald’s fait son grand retour après la trêve internationale d’octobre !

Ce samedi 18 octobre à 17h00, l’OGC Nice accueille l’Olympique Lyonnais à l’Allianz Riviera pour le compte de la 8e journée. Une rencontre prometteuse entre deux équipes ambitieuses, à suivre en direct sur beIN SPORTS 1 et en streaming via myCANAL, disponible dans les offres CANAL+ SPORT.

La rencontre sera arbitrée par Jérôme Brisard.

Nice – OL : coup d’envoi, date et diffusion TV et streaming

Compétition : Ligue 1 McDonald’s – 8e journée

Ligue 1 McDonald’s – 8e journée Lieu : Allianz Riviera (Nice)

Allianz Riviera (Nice) Date : Samedi 18 octobre 2025

Samedi 18 octobre 2025 Heure : 17h00

17h00 Arbitre : Jérôme Brisard

Jérôme Brisard Diffusion TV : beIN SPORTS 1

beIN SPORTS 1 Streaming : beIN SPORTS CONNECT et myCANAL (offres CANAL+ SPORT)

VOIR LE MATCH EN DIRECT

Un duel alléchant entre deux clubs européens

Hormis le choc entre le PSG et Strasbourg, ce Nice – OL s’annonce comme l’un des rendez-vous les plus attendus du week-end.

Les deux équipes affichent des ambitions européennes et veulent confirmer leur bon début de saison.

L’Olympique Lyonnais en forme malgré un accroc

L’OL réalise un excellent début de championnat, occupant la 4e place du classement à un seul point du leader, le PSG.

Tombé face à Toulouse juste avant la trêve, le club rhodanien veut rebondir rapidement pour rester dans le haut du tableau.

Portés par un effectif équilibré et un jeu plus séduisant, les hommes de Pierre Sage espèrent frapper fort sur la Côte d’Azur.

Nice veut frapper un grand coup à domicile

De son côté, l’OGC Nice traverse un début de saison mitigé. Le club azuréen occupe actuellement la 12e place du classement, avec seulement 8 points, et cherche encore la régularité qui a fait sa force la saison passée.

Comment regarder Nice – OL à la TV et en streaming ?

Le match sera diffusé en direct sur beIN SPORTS 1, accessible dans les offres CANAL+ SPORT.

Les abonnés pourront également suivre la rencontre en streaming via beIN SPORTS CONNECT ou encore myCANAL, sur tous les supports (TV, ordinateur, tablette, smartphone) en qualité UHD, avec la possibilité de revoir le match en replay.

L’offre CANAL+ pour suivre beIN SPORTS et la Ligue 1 McDonald’s

Les chaînes beIN SPORTS sont incluses dans les offres CANAL+ SPORT, idéales pour suivre toute la Ligue 1 McDonald’s, la Ligue des Champions, la Premier League, le Top 14 et d’autres compétitions majeures.

Récapitulatif : Nice – OL

Événement Ligue 1 McDonald’s – 8e journée Date Samedi 18 octobre 2025 Heure 17h00 Lieu Allianz Riviera (Nice) Arbitre Jérôme Brisard Diffusion TV beIN SPORTS 1 Streaming myCANAL (offres CANAL+ SPORT)

La 8e journée de Ligue 1 McDonald’s propose un superbe duel entre Nice et Lyon, deux formations européennes aux ambitions élevées.

Les Lyonnais tenteront de relancer la dynamique après leur revers face à Toulouse, tandis que les Niçois voudront briller à domicile.

Rendez-vous samedi à 17h00, en direct sur beIN SPORTS 1 et en streaming via myCANAL, pour ce match prometteur de la 8e journée du championnat.