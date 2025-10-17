C’est l’affiche la plus attendue de l’année dans le MMA français. Ce samedi 18 octobre 2025, l’Ares 35 débarque au Zénith de Strasbourg pour une soirée exceptionnelle, conclue par le combat tant attendu entre Bayssangour “Baki” Chamsoudinov et Jordan Zebo.

Le choc pour le titre welters (mi-moyens) sera à suivre en direct sur CANAL+ à partir de 23h15.

Ares 35 : date, heure et chaînes de diffusion

L’événement sera diffusé sur plusieurs canaux du groupe CANAL+ pour ne rien manquer du spectacle :

19h30 : début de la carte préliminaire sur la chaîne Twitch CANAL+ Sport

début de la carte préliminaire sur la 20h30 : suite de la carte sur CANAL+ Sport 360

suite de la carte sur 21h30 : début de la carte principale sur CANAL+ Sport 360

début de la carte principale sur 23h15 : Main Event Baki – Zebo en direct sur CANAL+

Les fans pourront également suivre l’événement en streaming via myCANAL, sur tous les supports : TV connectée, ordinateur, tablette et smartphone.

Baki – Zebo : un duel au sommet pour la ceinture welters

Le Zénith de Strasbourg sera le théâtre d’un combat historique entre deux des meilleurs talents du MMA français.

Bayssangour “Baki” Chamsoudinov (9-0) remet en jeu son titre des poids welters, face à un Jordan Zebo (8-1) aussi explosif que déterminé.

Invaincu à l’Ares, Baki incarne la nouvelle génération du MMA tricolore. Puissant, technique et charismatique, il domine sa catégorie depuis plusieurs mois.

Face à lui, Zebo représente la montée en puissance d’une nouvelle vague d’athlètes audacieux, capables de créer la surprise à tout moment.

Un face-à-face explosif qui promet d’électriser le public du Grand Est.

La carte complète pour Ares 35

L’organisation a mis les petits plats dans les grands pour cette édition : 11 combats sont prévus avant le Main Event, répartis entre la carte préliminaire et la carte principale.

Carte préliminaire (à partir de 19h30 sur Twitch CANAL+ Sport puis 20h30 sur CANAL+ Sport 360)

Benoît Prigent (1-0) vs H. Ribeiro (1-1) – Poids plumes

Bilal Bakhouche (0-0) vs Tomy Blanco (0-1) – Poids welters

Maher Belkhadir (2-1) vs Dejan Ovuka (2-0) – Poids légers

Pierre Manzo (0-0) vs P. Dias (3-2) – Poids welters

Zaurbek Sabanov (3-0) vs Paul-Emmanuel Gnaze (8-6) – Poids lourds

Carte principale (à partir de 21h30 sur CANAL+ Sport 360)

Junior Hernandez (5-1) vs Luka Lakić (5-2) – Poids welters

Turpal Younousov (4-1) vs Jefferson Almeida (6-0) – Poids légers

Amir Aliev (10-2) vs Fabrício Nunes (9-2) – Poids coqs

Mateus Linhares (10-3) vs Nicolae Hantea (10-5) – Poids plumes

Noah Gugnon (7-2) vs Adrian Prisceanu (6-1) – Poids légers

Aboubakar Younousov (7-0) vs Gustavo Lopez (16-8-1) – Poids coqs (ceinture)

Main Event (à partir de 23h15 sur CANAL+)

Baysangur “Baki” Chamsoudinov (9-0) vs Jordan Zebo (8-1) – Poids welters (ceinture)

Comment regarder l’Ares 35 en streaming ?

L’ensemble de la soirée Ares 35 sera disponible en direct sur les chaînes CANAL+ et en streaming via myCANAL.

Les fans pourront alterner entre Twitch, CANAL+ Sport 360 et CANAL+ pour vivre la soirée complète depuis leur appareil préféré.

Grâce à myCANAL, il sera aussi possible de revoir les combats en replay, en qualité UHD.

Le Ares 35 promet d’être une soirée spectaculaire au Zénith de Strasbourg, avec en point d’orgue le combat Baki – Zebo, déjà considéré comme l’un des plus grands du MMA français.

Rendez-vous samedi 18 octobre à 23h15 sur CANAL+ pour le Main Event, et dès 19h30 sur Twitch CANAL+ Sport pour vivre l’intégralité de la soirée en direct.