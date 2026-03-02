Nicolas Jover, adjoint français de Mikel Arteta à Arsenal, perçoit une prime pour chaque but inscrit sur coup de pied arrêté, une spécialité des Gunners.

D’après les informations de The Athletic, Nicolas Jover bénéficie d’une clause spécifique dans son contrat avec Arsenal FC, incluant une prime liée aux buts inscrits sur coups de pied arrêtés.

Responsable de ce secteur depuis 2021, le technicien français a contribué à faire d’Arsenal l’équipe la plus prolifique de Premier League sur corner cette saison, avec 16 buts inscrits dans cet exercice en Championnat.

Déjà 24 buts TTC sur coups de pied arrêtés

Toutes compétitions confondues, les Gunners totalisent déjà 24 réalisations sur phases arrêtées en 2025-2026. Selon le média anglais, le nouveau contrat signé en 2025, courant jusqu’en 2027, prévoit que la prime de Jover augmente en fonction du nombre de buts marqués sur ces situations. Le montant de celle-ci n’est toutefois pas précisé.

Ancien membre du staff de Pep Guardiola à Manchester City, Jover travaille en étroite collaboration avec Mikel Arteta depuis son arrivée à Londres. Et ça marche fort !

A lire aussi : Carlsberg et Liverpool rendent le “You’ll Never Walk Alone” accessible aux supporters sourds