La FFF déploie un plan inédit contre les violences et incivilités dans le football amateur, avec une campagne nationale et des mesures renforcées.

La Fédération française de football (FFF) a présenté un plan d’actions structurant pour lutter contre les violences et incivilités dans le football amateur. Si ces actes restent minoritaires au regard du million de matches organisés chaque saison, ils concernent toutes les catégories et fragilisent clubs, arbitres et bénévoles.

Impulsé en juin 2025 par le président Philippe Diallo, le plan s’articule autour de quatre axes : mieux recenser les faits, renforcer la prévention, durcir les sanctions et accompagner les acteurs en difficulté. Une quinzaine de mesures concrètes sont prévues, dont la campagne nationale « Jouons du bon côté ».

, ̂́ Même s’ils demeurent minoritaires, les actes de violence et d’incivilité n’ont pas leur place dans notre sport. Ne l’oublions pas : le football est un jeu. Et doit le rester. pic.twitter.com/eP2wjQlmDH — FFF (@FFF) February 26, 2026

Mbappé et Mbock à l’affiche

Portée par Kylian Mbappé et Griedge Mbock, capitaines des équipes de France, cette campagne vise à sensibiliser l’ensemble de la famille du football. Une semaine dédiée sera organisée du 23 au 29 mars 2026 avec des outils pédagogiques et un protocole spécifique pour les rencontres.

La protection des arbitres fait l’objet d’un plan complémentaire incluant sanctions renforcées, nouveaux outils réglementaires et accompagnement des victimes.

