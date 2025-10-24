Le Paris Saint-Germain, en collaboration avec Qatar Airways, l’artiste Futura 2000, le mouvement We Are Etendard et la Ville de Tremblay-en-France, a inauguré aujourd’hui un terrain omnisport public entièrement rénové aux couleurs du club dédié à la pratique du sport, en particulier le football et le handball.

Ce projet collectif, mené depuis plusieurs mois grâce au soutien financier de Qatar Airways, et l’implication des équipes de la commune, a pour ambition de redonner vie à un espace d’activité, de culture et de lien social, qui célèbre la passion et la créativité de la jeunesse francilienne. Ouvert à tous, il permettra aux jeunes passionnés de sport de pratiquer leur discipline au quotidien dans un univers PSG.

Un lieu ouvert et inclusif

Pensé comme un lieu ouvert et inclusif, ce nouveau terrain rend hommage à la culture urbaine à travers une œuvre originale signée par Futura 2000, l’artiste américain référence mondiale du graffiti. Ses motifs colorés et dynamiques incarnent l’esprit Rouge & Bleu symbolisant la rencontre entre le sport et l’art.

Le projet s’inscrit dans la démarche portée par le PSG et PSG for Communities, pour favoriser l’accès au sport, encourager la cohésion et soutenir la jeunesse dans tous les territoires franciliens. Pour continuer d’entretenir ce lien créé entre la ville de Tremblay et le Club, les enfants bénéficiaires de PSG for Communities continueront d’investir ce nouveau terrain pour leurs activités à partir de janvier 2026.

20 enfants bénéficiaires des programmes de PSG for Communities associés

Également présents lors de l’inauguration, 20 enfants bénéficiaires des programmes de PSG for Communities ont pu être associé à l’événement à travers des ateliers autour des athlètes et Légendes présentes :

10 jeunes membres du programme Allez Les Filles ! conçu pour encourager la pratique du sport pour les jeunes filles de 11 à 16 ans.

10 jeunes membres du programme One Team qui vise à favoriser l’inclusion des enfants atteints du trouble du spectre autistique et neurotypiques, grâce au football.

Jérémy Menez, Laure Boulleau et Daniel Narcisse présents

L’inauguration s’est tenue en présence de François Asensi, Maire de Tremblay-en-France, de Fabien Allègre, Directeur de la Marque du PSG et Vice-Président PSG for Communities, de Eric Odone, VP Sales Europe de Qatar Airways, de l’artiste Futura 2000, ainsi que de Jade Le Guilly et Kamil Syprzak athlètes du Paris Saint-Germain et de trois légendes du club : Jérémy Menez, Laure Boulleau et Daniel Narcisse, venus partager ce moment avec les enfants et habitants de la commune.