Heineken 0.0 sera le nouveau partenaire global de Premier Padel à partir de 2026 et lance une raquette… avec décapsuleur intégré. Une alliance majeure entre marketing sportif et culture padel.

Premier Padel continue d’attirer les géants du marketing sportif. Le circuit professionnel vient d’annoncer un partenariat mondial et pluriannuel avec Heineken 0.0, qui deviendra à partir de 2026 le partenaire bière global du Tour. Un deal stratégique qui marque le retour de la marque néerlandaise dans le sponsoring majeur – après la Ligue des champions et la Formule 1 – et confirme la montée en puissance du padel comme produit sportif international.

Pour Heineken, ce choix n’a rien d’un hasard. La marque voit dans le padel un sport parfaitement aligné avec ses valeurs : sociabilité, plaisir partagé et communauté. « Le padel reflète mieux que tout autre sport l’esprit social que nous partageons : profiter ensemble, sur et en dehors du terrain », résume Bram Westenbrink, directeur commercial mondial de Heineken. Une vision qui colle à la pratique réelle : 73 % des joueurs disent jouer autant pour l’aspect sportif que pour le moment convivial qui suit le match.

Du côté du circuit, l’arrivée d’Heineken est perçue comme une validation majeure. « La venue d’une marque aussi emblématique est une déclaration forte », souligne David Sugden, CEO de Premier Padel. Avec 24 tournois dans 16 pays en 2025, plus de 600 joueurs et joueuses de 29 nationalités et un développement annoncé en Asie comme en Amérique du Nord, Premier Padel revendique désormais un statut global comparable aux grands tours sportifs.

Une raquette-décapsuleur

Au-delà de la visibilité, le partenariat inclura des activations sur site, des initiatives durables et des expériences destinées à renforcer le lien entre fans, joueurs et marque. Une stratégie cohérente pour Heineken 0.0, qui multiplie les investissements dans le padel après un accord mondial avec Playtomic.

Surtout, Heineken accompagne son arrivée par une activation marketing particulièrement maligne : la première raquette de padel au monde équipée d’un décapsuleur intégré. Développée avec la marque premium LÕK, cette édition spéciale allie performance (cadre mix carbone, tête diamant, surface flex-fiber) et clin d’œil assumé au troisième mi-temps. La collection inclut aussi des balles présentées… comme un six-pack de bières.

Commercialisée à partir d’avril 2026 dans certains marchés et dans les clubs de padel qui servent Heineken 0.0, cette activation symbolise la stratégie de la marque : devenir le partenaire naturel des moments « avant-après match ». Et ancrer durablement Heineken dans l’univers d’un sport qui continue de gagner un court… toutes les heures.

