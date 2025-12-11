Louis Vuitton devient partenaire titre du Grand Prix de Monaco 2026, renforçant sa stratégie dans le sport premium et associant son univers créatif à l’un des événements les plus emblématiques de la Formule 1.

Louis Vuitton accélère encore dans l’univers du sport premium. La maison devient officiellement partenaire titre du Grand Prix de Monaco 2026, scellant une collaboration pluriannuelle qui marque une étape majeure dans son rapprochement stratégique avec la F1. Après avoir collaboré avec l’Automobile Club de Monaco puis être devenue partenaire officiel de Formula 1 en 2025, la marque de luxe franchit un cap : associer son nom à l’un des événements les plus iconiques du sport mondial.

Depuis 2021, Louis Vuitton accompagne déjà les champions du Rocher grâce à sa malle trophée sur mesure, présentée lors des victoires de Max Verstappen, Sergio Pérez, Charles Leclerc ou encore Lando Norris. En 2026, la Maison dévoilera pour la sixième année consécutive une création unique issue de ses ateliers d’Asnières : une malle en toile Monogram revisitée dans une teinte rouge hommage à Monaco, décorée du “V” emblématique – pour Vuitton mais aussi pour Victoire. Une manière de réaffirmer son mantra désormais célèbre : « La Victoire voyage en Louis Vuitton ».

Ce naming inédit s’accompagnera d’une présence renforcée sur le circuit. Louis Vuitton déploiera une signalétique exclusive en bord de piste, détournant son logo dans un effet de vitesse inspiré des monoplaces. Une manière de prolonger son univers créatif jusque sur le tracé mythique du Principauté et de s’ancrer davantage dans la culture visuelle de la F1.

Monaco, une vitrine unique pour Louis Vuitton

À travers ce partenariat premium, Louis Vuitton poursuit une stratégie désormais claire : inscrire son savoir-faire dans les moments de triomphe qui façonnent l’histoire du sport. De l’America’s Cup à la Coupe du monde FIFA™, du Ballon d’Or® aux JO de Paris 2024, la Maison cultive depuis plus d’un siècle un lien entre artisanat d’excellence et performance.

Icône du calendrier automobile, le Grand Prix de Monaco reste l’un des événements les plus regardés de la saison, nourri par l’intensité de ses courses et une audience mondiale passionnée. En devenant partenaire titre, Louis Vuitton s’offre une vitrine unique, tout en participant à magnifier chaque instant de victoire sur le Rocher. Une alliance de prestige qui renforce encore la position du luxe français au cœur du sport spectacle.

À lire aussi : Louis Vuitton, nouveau sponsor vestimentaire du Real Madrid