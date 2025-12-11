Le Parc des Princes se mue en véritable patinoire pour les fêtes : une activation hivernale inédite qui renforce l’expérience fan du PSG et anime le stade durant la trêve.

Le PSG transforme son stade en terrain de glisse. Du 13 décembre au 2 janvier, le Parc des Princes accueille pour la première fois une patinoire synthétique de 225 m², intégrée au parcours du Stadium Tour. Une activation ambitieuse qui illustre la stratégie du club : faire vivre son enceinte même lorsque l’équipe première est en pause, et multiplier les expériences génératrices de revenus.

Installée derrière les buts d’Auteuil, la patinoire offre une vue directe sur la pelouse et les tribunes, créant une expérience premium à mi-chemin entre loisir familial et immersion sportive. L’accès est inclus dans le billet du Stadium Tour (35 € pour les adultes, 23 € pour les moins de 13 ans) avec prêt de patins du 27 au 47, patinettes pour les plus petits et recommandations de sécurité. Une manière de renforcer l’attractivité du produit “visite de stade”, devenu un pilier majeur des clubs européens pour développer leurs revenus hors match.

Ambiance marché de Noël… sur la pelouse

Autour de la glace, le PSG pousse l’activation plus loin : chalets gourmands, croques façon raclette, chocolat chaud, crêpes, photocall et animations quotidiennes. Le club crée un véritable village hivernal Rouge & Bleu, pensé pour attirer familles, touristes et jeunes supporters. Le Père Noël sera présent du 22 au 24 décembre, accompagné d’un badge collector PSG x Noël distribué gratuitement, tandis que Germain, la mascotte, animera plusieurs sessions photos sur place.

Le calendrier a été optimisé : durant la trêve, le club diffusera sur écran géant deux rendez-vous importants – la finale de la Coupe Intercontinentale le 17 décembre et le 32e de finale de Coupe de France le 20 décembre – prolongeant la logique de fan engagement jusque dans l’enceinte vide de compétition.

Avec « Winter in Paris », le PSG confirme sa volonté de transformer le Parc des Princes en un lieu de vie capable d’exister bien au-delà des jours de match. Avant de retrouver la pelouse le 4 janvier pour un derby très attendu contre le Paris FC, le stade se réinvente… en station de glisse.

