Paul Pogba annonce, ce mercredi 10 décembre, qu’il devient actionnaire et ambassadeur de l’écurie saoudienne Al-Haboob, première équipe pro de courses de chameaux au monde.

Paul Pogba, milieu de terrain international français et champion du monde 2018, a annoncé ce mercredi sur ses réseaux sociaux un investissement pour le moins original. L’ancien joueur de Manchester United et de la Juventus devient actionnaire et ambassadeur de l’écurie saoudienne de courses de chameaux Al-Haboob, la première équipe professionnelle au monde avec pour ambition de créer une ligue internationale régie de cette discipline traditionnelle.

« Cette opportunité m’a touché à un niveau plus profond, celui de la culture, de l’héritage et de la narration. Je veux faire partie d’un projet qui va au-delà du sport, qui rassemble les gens et met en lumière des traditions qui méritent d’être célébrées », explique Pogba dans le communiqué officiel.

Objectif : professionnaliser ce sport traditionnel

Le joueur monégasque a pris le temps de se familiariser avec cette discipline atypique. « J’ai regardé pas mal de courses sur YouTube et j’ai passé du temps à faire des recherches pendant mon temps libre pour essayer de comprendre les techniques et les stratégies », a-t-il confié à BBC Sport. Selon lui, la course de chameaux exige un engagement similaire à celui du football ou de la boxe : cœur, discipline, esprit d’équipe et sacrifice.

Fondée par Omar Almaeena et Safwan Modir, l’écurie Al-Haboob participe à des compétitions dans le Golfe et aux Émirats arabes unis, et ambitionne de professionnaliser ce sport vieux de plusieurs siècles. Pogba, qui a rejoint l’AS Monaco cette saison après sa suspension, rêve même de « posséder le chameau le plus cher du monde », illustrant son enthousiasme pour ce nouveau projet, à la croisée du sport, de la culture et de l’innovation.

À lire aussi : Paul Pogba à l’AS Monaco : un coup de maître marketing qui fait (déjà) flamber les ventes de maillots