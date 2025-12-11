Decathlon-CMA CGM a dévoilé, ce jeudi 11 décembre, son équipe, son maillot, son vélo et surtout des ambitions XXL : viser rapidement le top 3 mondial, gagner un Monument dès 2025 et conquérir le Tour de France à moyen terme.

La nouvelle équipe Decathlon-CMA CGM a officiellement été présentée ce jeudi matin à Lille, marquant le lancement ambitieux d’un projet franco-français qui veut rapidement s’imposer parmi les meilleures formations du World Tour. Javier Lopez, directeur général, a ouvert la cérémonie avec une formule forte : « Aujourd’hui marque le démarrage excitant d’un nouveau chapitre… Derrière cette équipe de 28 coureurs, il y a 100.000 supporters, des équipiers de Decathlon. Ensemble, nous construisons quelque chose de très fort. »

Gros moyens pour gagner vite

Même absent, Rodolphe Saadé, président de CMA-CGM, a pesé sur la journée. Dans un message enregistré, il a fixé la barre très haut : viser « le top 3 mondial et gagner le Tour de France ». Il promet des moyens, de l’innovation et un investissement massif pour faire briller l’équipe :

« Nous allons fournir l’investissement nécessaire et équiper l’équipe avec les meilleures ressources et la technologie pour faire briller le maillot. »

Cette ambition se traduit aussi dans les objectifs sportifs détaillés par Dominique Serieys, directeur général. Décathlon-CMA CGM veut frapper fort dès 2025 : « Nous visons un Top 5 sur Paris-Roubaix et la victoire sur un Monument dès le début de saison. » Deux top 5 sur les Grands Tours sont également ciblés, tout comme le maillot vert sur le Tour grâce au sprinteur néerlandais Olav Kooij.

Ce nouveau maillot, « je veux le faire briller »

Le maillot justement, a été dévoilé sous le nom « Eternal movement ». Un design qui mixe les couleurs historiques bleu et vert avec le rouge de CMA-CGM. Un clin d’œil au mouvement fluide des cyclistes et aux vagues, « le terrain de jeu de notre partenaire ». Le jeune Français Paul Seixas a validé sans détour : « Le maillot est très beau… je veux le faire briller. »

NOUVEAU MAILLOT DECATHLON CMA CGM TEAM 2026 Le changement s’écrit avec du rouge. 2026 marque une nouvelle ère pour l’équipe : l’arrivée de CMA CGM comme partenaire majeur. Un maillot qui incarne plus que jamais notre ambition, signé Van Rysel. On a déjà hâte de le voir sur les… pic.twitter.com/kq7DA38IPt — VAN RYSEL (@van_rysel) December 11, 2025

Côté matériel, l’équipe roulera sur un tout nouveau Van Rysel, fruit d’une collaboration renforcée avec SRAM. Transmission haut de gamme, nouvelle fourche XXL et cadre co-conçu : une montée en gamme spectaculaire pour une marque qui revendique désormais « l’un des meilleurs vélos du marché ». Avec 55 victoires en deux ans, l’argumentaire se veut concret.

NOUVEAUX VÉLOS DE DECATHLON CMA CGM TEAM 2026 Nés du mouvement, sculptés par la vitesse. Chaque courbe, chaque choix d’ingénierie pousse plus loin l’élan, jusqu’à frôler le mouvement éternel. – NEW BIKES OF THE DECATHLON CMA CGM TEAM 2026 Born from motion, shaped by speed.… pic.twitter.com/UrcxDySvuh — VAN RYSEL (@van_rysel) December 11, 2025

Enfin, Seixas, nouvelle figure montante de l’équipe, n’a pas caché son rêve : courir le Tour de France dès 2026. « C’est mon rêve… On va voir si c’est cette année ou l’année prochaine. » Ambitieux, à l’image d’un projet qui entend bousculer rapidement l’ordre établi.

A lire aussi : CMA CGM entre dans le cyclisme pro aux côtés de Decathlon : cap sur le Tour de France 2030