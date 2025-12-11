Barcelone accueillera à partir de ce jeudi 11 et jusqu’au dimanche 14 décembre les Premier Padel Finals 2025, réunissant les 16 meilleures paires mondiales pour un show premium. Au menu : du stars, un gros prize money, des sponsors internationaux et une diffusion globale.

Le padel va clôturer son année 2025 en version XXL à Barcelone. Du 11 au 14 décembre, le Palau Sant Jordi accueillera les Premier Padel Finals, une compétition qui réunit les 16 meilleures paires masculines et féminines de la saison, dernier rendez-vous d’un circuit désormais bien installé dans le paysage du sport-spectacle mondial.

Cette édition rassemblera les duos ayant accumulé le plus de points sur l’année. Chez les hommes, on retrouvera notamment Coello/Tapia, Galán/Chingotto, Lebrón/Augsburger ou encore les nouvelles paires révélations de la saison. Côté féminin, les spectateurs pourront admirer Triay/Brea, Josemaría/Sánchez, González/Fernández ou les surprises sorties du top 16. Un casting élite qui positionne les Finals comme l’événement le plus relevé du calendrier.

Le format est volontairement simple et lisible : quarts de finale, demi-finales, puis finale, avec un match pour la troisième place dans chaque tableau. Chaque rencontre devient un affrontement direct, sans seconde chance, ce qui renforce la tension et garantit un niveau de jeu maximal. Les vainqueurs décrocheront 1 500 points, le maximum attribué sur une épreuve Premier Padel, un atout stratégique dans la conquête du classement mondial.

À voir sur Canal+ en France

Côté business, l’événement assume pleinement son statut premium. Le prize money global atteint 600 000 €, répartis de manière égale entre hommes et femmes, confirmant la volonté du circuit d’installer le padel au même niveau d’exigence que les grands sports de raquette. Les Finals s’appuient également sur un pool de partenaires stratégiques : Qatar Airways (partenaire titre du circuit), Wilson (matériel officiel), Mondo et MejorSet (surfaces et terrains). Un écosystème qui illustre la capacité du padel à attirer des marques globales.

La diffusion s’annonce large : Red Bull TV retransmettra gratuitement l’intégralité du tournoi dans le monde entier, tandis que Movistar+ proposera une couverture premium en Espagne. En France, les Finals devraient être visibles sur Canal+, diffuseur récurrent du circuit.

Avec une arène iconique, un casting de stars, un prize money en forte hausse et un dispositif média mondial, les Premier Padel Finals 2025 s’annoncent comme l’un des rendez-vous majeurs du sport international en fin d’année. Un événement conçu pour séduire autant les fans que les marques… et pour confirmer que le padel est devenu un véritable produit d’entertainment global.

