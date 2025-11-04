Edflex, leader européen de la formation professionnelle digitale, signe son tout premier partenariat de sponsoring sportif avec les Ducs d’Angers, club phare du hockey sur glace français.

Ce partenariat marque un tournant pour Edflex, qui accélère sa croissance internationale et consolide sa présence auprès de ses 300 clients grands comptes. Au-delà de la visibilité exclusive sur les casques des joueurs, l’objectif est de promouvoir une culture d’entreprise inspirée du sport, centrée sur la cohésion et la performance collective.

Cela s’inscrit dans un contexte sportif de haut niveau, avec la participation des Ducs d’Angers à la Coupe d’Europe en novembre et la qualification de l’équipe de France aux Jeux Olympiques de 2026 et 2030.

Ce choix n’a rien d’un hasard pour Edflex puisque ce sport est très présent sur les marchés clés d’Edflex (France, Italie, États-Unis, Canada), encore peu exploité par les marques B2B tech. Le choix des Ducs d’Angers est aussi un clin d’œil à l’ancrage régional fort de l’entreprise dans l’Ouest, où elle compte plusieurs clients majeurs (Baker Tilly, TGS, In Extenso, Vyv3…).