La National Women’s Soccer League s’associe à Sport en France

Sport en France, la chaîne officielle du CNOSF, diffusera en direct, en clair et gratuitement les playoffs de la National Women’s Soccer League (NWSL), la ligue de football féminin la plus prestigieuse au monde, une grande première en France.

Ce partenariat marque une étape majeure dans l’ouverture internationale de la chaîne : jamais la NWSL n’avait été proposée ainsi au public français. Cette initiative s’inscrit dans la lignée de l’engagement de Sport en France pour le football féminin. Dès le début de saison, elle a noué un accord avec la LFFP pour diffuser les dix plus belles affiches de la Seconde Ligue féminine, renforçant sa mission de promotion sur un média gratuit et accessible.

Le suspense s’annonce total pour ces playoffs 2025. Kansas City Current, déjà sacrée Shield Winner (vainqueur de la saison régulière), domine la saison régulière avec 18 points d’avance. Derrière, la bataille est féroce entre Orlando Pride, Seattle Reign, San Diego Wave, Portland Thorns, NJ/NY Gotham et Racing Louisville

Les diffusions Tv (heure française)

Samedi 8 novembre

● 16h : Orlando Pride vs Seattle Reign FC

● 18h : Washington Spirit vs Racing Louisville FC

Dimanche 9 novembre

● 18h30 : Kansas City Current vs Gotham FC

● 21h : Portland Thorns FC vs San Diego Wave FC

Samedi 15 novembre

● 18: 1/2 finale 1

Dimanche 16 novembre

● 21h: 1/2 finale 2

Dimanche 23 novembre

● 14h : Finale NWS