OMEGA a dévoilé l’horloge officielle du compte à rebours des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026, à exactement 365 jours de cet événement historique : le premier rendez-vous olympique jamais organisé sur le sol africain.

S’exprimant lors de l’inauguration, la présidente du CIO, Kirsty Coventry, a souligné la portée symbolique de ce moment, tant pour le Mouvement olympique que pour l’Afrique. « Dakar 2026 est né d’une ambition forte : celle de faire rayonner les Jeux Olympiques de la Jeunesse à l’échelle mondiale, tout en les inscrivant au cœur du renouveau et de la transformation du continent africain. »

L’inauguration de l’horloge s’inscrit dans la longue tradition d’OMEGA, qui marque les étapes clés de chaque édition des Jeux Olympiques et Paralympiques et des Jeux Olympiques de la Jeunesse par des comptes à rebours emblématiques.

En tant que chronométreur officiel de Dakar 2026, l’entreprise helvète mettra une nouvelle fois à disposition des technologies de pointe – telles que les caméras photo-finish, les pistolets de départ électroniques et les quantum timers – afin d’assurer l’enregistrement de chaque performance avec une précision absolue.