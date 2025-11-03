Le Rolex Paris Masters booste son green impact

À l’occasion de la première édition du Rolex Paris Masters dans son nouvel écrin, Gilles Moretton (président de la FFT), Frédéric Longuépée (PDG de Paris La Défense Arena) et Marina Ferrari (ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative) ont paraphé la charte des 15 engagements écoresponsables.

Cette signature scelle l’engagement commun de la FFT et de Paris La Défense Arena à placer le développement durable au cœur du Rolex Paris Masters, pour aujourd’hui et pour demain.

Élaborée par le ministère des Sports et la fondation WWF France, cette charte constitue une référence nationale pour les événements sportifs désireux d’adopter une démarche globale en matière de durabilité.

Elle s’articule autour de 15 engagements concrets : alimentation durable, mobilité verte, préservation des ressources, accessibilité et inclusion, gestion des déchets, actions solidaires, ou encore éducation au développement durable.

Grâce à cette collaboration, le Rolex Paris Masters renforce ainsi sa dimension écoresponsable dans la restauration, l’accessibilité, l’expérience spectateurs et la mobilité.

Le Rolex Paris Masters et Paris La Défense Arena souhaitent également à atteindre les indicateurs clés de la charte d’ici quatre ans.

Pour rappel, la FFT avait déjà adopté cette charte en 2017 pour Roland-Garros.

La déclaration

« Cette co-signature traduit une conviction commune : les grands événements doivent être des leviers concrets de la transition environnementale. Avec la Fédération française de tennis, nous voulons faire du Rolex Paris Masters un modèle d’événement durable, ancré dans son territoire et tourné vers l’avenir. » (Frédéric Longuépée, président directeur général de Paris La Défense Arena)

