La 94e édition des 24 Heures du Mans dévoile son affiche officielle

L’Automobile Club de l’Ouest a révélé l’affiche officielle de la 94e édition des 24 Heures du Mans qui se tiendra du 10 au 14 juin 2026.

Inspirée du langage du cinéma classique, l’affiche signée Bold House, traduit en images la tension, la beauté et l’intensité d’une épreuve unique au monde. Disponible en trois variations chromatiques – jour, nuit, coucher de soleil – elle place également le pilote en héros central : seul, immobile, juste avant le tumulte.

Sur la piste, la catégorie Hypercar promet une belle bataille. Aux côtés des habitués – Ferrari, Porsche, Toyota, Peugeot, Aston Martin, BMW, Cadillac et Alpine – la marque Genesis fera ses grands débuts, tandis que Ford tease déjà son retour. La grille sera complétée par les invitations issues des séries ELMS et Asian Le Mans Series