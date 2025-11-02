Le Paris Rolex Masters 2025 s’achève ce dimanche à la Paris La Défense Arena, avec une affiche entre le Canadien Félix Auger-Aliassime et l’Italien Jannik Sinner.

Un duel explosif pour succéder à Alexander Zverev, éliminé samedi en demi-finale par Sinner.

Le match sera à suivre en direct à 15h sur Eurosport 1 et France 3, avec également une diffusion en streaming sur HBO Max et myCANAL.

À quelle heure et sur quelle chaîne voir la finale Auger-Aliassime – Sinner ?

La finale entre le Canadien et l’Italien est diffusée ce dimanche 2 novembre 2025 à 15h, en direct sur Eurosport 1 et en clair sur France 3 dès 14h55.

Les fans pourront également suivre la rencontre en streaming via HBO Max ou myCANAL, selon leur abonnement.

Comment regarder la finale du Paris Rolex Masters 2025 en streaming ?

Sur Eurosport

L’offre HBO Max Sport permet d’accéder à Eurosport 1 et 2, diffuseurs officiels de l’ATP Tour.

Tarif : 5,99 €/mois pour HBO Max + 5 €/mois pour l’option Sport

Accès à tous les tournois ATP, Grand Chelem, cyclisme, sports d’hiver et plus encore

Cette offre permet de suivre la finale en direct ou en replay sur tous les écrans.

Avec CANAL+ Sport

La finale est également disponible avec l’offre CANAL+ Sport, qui inclut Eurosport dans son bouquet.

À partir de 19,99 €/mois pendant 6 mois, puis 24,99 €/mois avec engagement de 24 mois.

Sur France TV

Les téléspectateurs pourront suivre la finale gratuitement sur France 3, dès 14h55, pour une diffusion en clair accessible à tous.

Auger-Aliassime, l’outsider ambitieux

Le Canadien Félix Auger-Aliassime (10e mondial) confirme son retour au plus haut niveau.

Après un parcours solide ponctué par une victoire en demi-finale face à Alexander Bublik (7-6, 6-4), il vise un premier titre en Masters 1000 et une qualification pour les ATP Finals 2025.

Opposé à Jannik Sinner, il cherchera à inverser la tendance après leur dernière confrontation à l’US Open 2025, remportée par l’Italien (6-1, 3-6, 6-3, 6-4).

Les deux joueurs sont à égalité parfaite dans leurs face-à-face (2-2).

Sinner, en route vers le trône mondial

En pleine confiance, Jannik Sinner (2e mondial) a littéralement survolé sa demi-finale contre Zverev (6-0, 6-1) en un peu plus d’une heure.

Véritable machine à gagner, l’Italien n’a perdu aucun set depuis le début du tournoi et semble prêt à décrocher un nouveau titre majeur.

Une victoire à Paris lui permettrait non seulement de remporter son deuxième Masters 1000 de la saison, mais aussi de retrouver sa place de numéro 1 mondial.

Récapitulatif : Paris Rolex Masters 2025 – Finale

Événement Paris Rolex Masters 2025 – Finale Affiche Félix Auger-Aliassime vs Jannik Sinner Date Dimanche 2 novembre 2025 Heure 15h00 Lieu Paris La Défense Arena Diffusion TV Eurosport 1 / France 3 Streaming HBO Max (option Sport) / myCANAL /France.tv

La finale du Paris Rolex Masters 2025 promet un duel spectaculaire entre le talent brut de Sinner et l’explosivité d’Auger-Aliassime.

Entre la quête du trône mondial pour l’un et le rêve d’un premier grand titre pour l’autre, le spectacle s’annonce total.

Rendez-vous dimanche à 15h, en direct sur Eurosport 1, France 3, ou en streaming via HBO Max, myCANAL et France.tv.