France Télévisions déploie un dispositif exceptionnel pour les Mondiaux d’athlétisme à Tokyo, avec plus de 8 heures de direct par jour et un magazine quotidien pour valoriser les performances tricolores. Dans le même temps, adidas a dévoilé les tenues que les athlètes français porteront.

Diffuseur historique des grandes compétitions d’athlétisme, France Télévisions renforce son engagement en proposant un dispositif exceptionnel pour les Championnats du monde d’athlétisme, qui se tiendront du 13 au 21 septembre, au stade national de Tokyo.

Avec plus de 8 heures de direct par jour, le groupe public entend offrir une couverture complète de l’événement, tout en valorisant la performance des meilleurs athlètes mondiaux et, bien sûr, de l’équipe de France, très attendue sur ces Mondiaux.

Dans la capitale nipponne, on suivra de près Armand Duplantis, en quête d’un nouveau record du monde au saut à la perche, la dernière saison de Noah Lyles, mais aussi les ambitions de l’équipe de France avec Kevin Mayer, Sasha Zhoya ou encore Mélina Robert-Michon.

Casting habituel aux commentaires

Les retransmissions seront portées par le duo Alexandre Pasteur / Alexandre Boyon, accompagnés des consultants Stéphane Diagana et Maryse Éwanjé-Épée. Jeanne Meyer sera en zone mixte pour recueillir les premières réactions des athlètes.

Au-delà du direct, France Télévisions mise sur une complémentarité antenne et numérique. Chaque soir à 20 h 15 (sauf le dimanche), Laurent Luyat animera le magazine Tokyo Club depuis le stade, pour décrypter les performances du jour et offrir un éclairage supplémentaire aux téléspectateurs.

Encore et toujours valoriser le sport olympique

À l’occasion de ces Mondiaux japonais, le podcast original Paroles d’experts de France Télévisions continue de décrypter l’actualité de l’athlétisme, grâce aux analyses d’Alexandre Pasteur et de Stéphane Diagana. Un rendez-vous à retrouver sur france.tv et toutes les plateformes d’écoute.

Par ce dispositif ambitieux, France Télévisions confirme sa stratégie de valorisation du sport olympique et son rôle majeur dans la mise en lumière des athlètes français auprès du grand public.

adidas dévoile les tenues des Bleus

À trois semaines de l’évènement, adidas, équipementier des Bleus, a diffusé sur ses réseaux sociaux un clip vidéo. Dans celui-ci, on découvre le visuel des tenues que porteront les athlètes français à Tokyo.

‍♂️ Adidas vient de dévoiler les nouvelles tenues de l’équipe de France d’athlétisme !! Alors, on valide ? #Athlétisme

pic.twitter.com/O7OYweKBQR — MR.CARTER (@NelsonCarterJr) August 26, 2025

