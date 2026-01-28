Le joueur de Chelsea Cole Palmer a officialisé, ce mercredi 28 janvier, le dépôt de la marque « Cold Palmer », liée à sa célébration, après un long blocage juridique.

Cole Palmer avance un nouveau pion sur le terrain du sport business. Le milieu offensif de Chelsea a confirmé, ce mercredi, sur Instagram avoir officiellement déposé la marque « Cold Palmer », surnom directement associé à sa célébration de buts devenue virale en Premier League et en Ligue des champions. Le joueur a également dévoilé le logo qui accompagnera cette identité commerciale.

Ce dépôt met fin à plusieurs mois d’incertitude juridique. Selon The Times, Palmer avait entamé les démarches dès l’an dernier afin de protéger son nom et sa célébration, dans l’optique de développer une gamme de produits dérivés : vêtements, alimentation et boissons, y compris alcoolisées. La procédure avait toutefois été bloquée par l’opposition du domaine viticole bordelais Château Palmer, qui craignait une confusion de marque susceptible d’affecter ses ventes à l’international.

Dans la lignée des très grands

Les deux parties ont été entendues par l’Intellectual Property Office (IPO), l’organisme britannique chargé de la propriété intellectuelle. Après plusieurs mois de litige, la décision a finalement permis à Palmer de sécuriser l’usage commercial de « Cold Palmer ».

À 23 ans, l’international anglais franchit ainsi une étape clé dans la structuration de son image de marque, à l’heure où les grands joueurs investissent de plus en plus le champ du licensing et du merchandising personnalisé. Avant lui, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Lamine Yamal ou encore Jude Bellingham avaient fait de même.

