A une semaine du Tournoi des Six Nations, Renault, partenaire du XV de France, a dévoilé ce jeudi 29 janvier une publicité incarnée par Damian Penaud… pas appelé avec les Bleus.

Renault a peut-être misé sur le mauvais cheval. A une semaine du lancement du Tournoi des Six Nations, la marque automobile française, partenaire premium du XV de France depuis janvier 2024, dévoile ce jeudi une toute nouvelle publicité. Pour l’incarner, Renault a choisi Damian Penaud, recordman du nombre d’essais avec les Bleus.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Renault France (@renault_france)

La faute à pas de chance ?

Un choix qui semble judicieux de prime abord sauf… que Fabien Galthié n’a pas retenu l’ailier dans son groupe de 42 joueurs qui préparent la première rencontre du Tournoi face à l’Irlande. D’autant que dans cette publicité, c’est le sélectionneur en personne qui parle en voix off à Damian Penaud.

« Tourne la tête, regarde derrière, glisse Fabien Galthié. Ces batailles que tu as menées. Tous ces coups qu’il a fallu encaisser. Regarde derrière. Toutes ces heures d’entraînement pour gagner quelques mètres seulement. Regarde ces épreuves qui t’ont marqué et ces victoires qui t’ont forgé. Regarde tout ce qui t’as amené à cet instant. Regarde derrière pour aller de l’avant. »

La présence du feu follet de l’Union Bordeaux-Bègles dans la pub n’a pas manqué d’attirer l’attention de certains internautes. « Le mec qu’on voit le plus, il est même pas sélectionné », note Pierre, sur Instagram.

Il faut quand même avouer que Renault n’a pas de chance. Qui aurait pu prédire que Fabien Galthié allait se priver d’un tel talent ? Autre joueur français qui figure dans l’extrait vidéo, Mickaël Guillard, est bel et bien dans le groupe appelé à Marcoussis. L’honneur est sauf pour la marque.

A lire aussi : Ithurburu, Etcheverry, Lombard… TF1 détaille son dispositif pour le Tournoi des Six Nations 2026