Netflix pourrait prochainement diffuser la Ligue des champions. L’UEFA espère séduire les plateformes mondiales pour booster ses droits TV dès le cycle 2027-2030.

Et si la Ligue des champions faisait son entrée sur Netflix ? L’idée peut surprendre, mais elle est aujourd’hui sérieusement envisagée par l’UEFA. D’après les informations du Times, la plateforme de streaming américaine réfléchirait à entrer dans la course aux droits de la C1 pour le cycle 2027-2030. Une ambition qui coïncide avec la stratégie de l’instance européenne, bien décidée à exploiter le plein potentiel des plateformes numériques dans un marché en pleine mutation.

À travers sa nouvelle agence de revente Relevent Sports, l’UEFA prépare un appel d’offres tourné vers les géants du numérique. L’objectif est clair : créer une dynamique concurrentielle entre les plateformes globales comme Netflix, Amazon ou Apple TV+, pour générer plus de 5 milliards d’euros de revenus TV sur la période. L’enjeu ne concerne pas l’intégralité des matchs, mais au moins une affiche par journée, diffusée mondialement.

Un intérêt réel, mais mesuré

Du côté de Netflix, l’intérêt est réel, mais mesuré. La plateforme ne souhaite pas acquérir la totalité des droits de la compétition, préférant miser sur une programmation événementielle : un match phare par semaine, mis en scène comme un rendez-vous culturel. Cette approche s’inscrit dans la logique du groupe, déjà actif dans la production de contenus sportifs (documentaires F1, tennis, golf…), mais encore absent de la diffusion en direct. Plus pour longtemps ? Peut-être.

Ce positionnement séduit l’UEFA, prête à remodeler son offre pour attirer ces nouveaux acteurs. Comme l’explique Guy-Laurent Epstein, directeur marketing de l’instance, dans un communiqué de presse :

« En adoptant une approche novatrice sur les marchés clés et en lançant de nouveaux packages innovants, nous établissons une nouvelle référence pour la diffusion du football auprès des supporters du monde entier. »

L’UEFA veut « fidéliser de nouveaux publics »

L’enjeu est aussi stratégique : dans un contexte où Amazon diffuse déjà la C1 dans plusieurs pays européens et où Apple a investi dans la MLS, Netflix accuse un retard sur le segment du sport en direct. Une entrée sur la Ligue des champions lui permettrait de combler ce gap rapidement.

Pour l’UEFA, l’enjeu dépasse le cadre financier. Comme le souligne Aleksander Čeferin,

« Il s’agit de fidéliser de nouveaux publics dans un paysage médiatique en constante évolution. »

Un objectif qui pourrait bien passer par une révolution : celle d’une Ligue des champions accessible, pour la première fois, sur une plateforme SVOD globale.

À lire aussi : Diffusion des Coupes d’Europe 2027-2030 : l’UEFA lance sa consultation le 13 octobre