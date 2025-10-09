Volley : Sport en France lance la nouvelle saison Saforelle Power 6

Après un succès d’audience et une belle entente avec la Ligue Nationale de Volley, le championnat Saforelle Power 6 fait son retour sur Sport en France pour une saison riche en nouveautés.

Sport en France diffusera donc gratuitement et en direct un match clé par journée de saison régulière, ainsi que l’intégralité des play-offs et la finale de la Saforelle Power 6, sur sa chaîne TV, sa plateforme Sport en France Plus, son application mobile et son site internet.

Cette saison, la chaîne mettra en lumière les joueuses du championnat en les invitant régulièrement sur le plateau de sa nouvelle émission « Le Club », où elles partageront leurs analyses et débattront aux côtés de commentateurs, commentatrices, consultants et consultantes.

Une émission spéciale sera également consacrée aux trophées LNV en fin de saison. Cette nouvelle saison s’inscrit dans la dynamique des excellents résultats de l’équipe féminine de volley-ball aux championnats du monde 2025, renforçant l’attractivité du volley français à l’international.

Pour lancer la saison, Auriane Biemel, joueuse des Mariannes 92 et championne de France 2024, sera présente sur le plateau du « Club » deux jours avant le début du championnat.

Émission à ne pas manquer ce jeudi 9 octobre à 18h, 20h et 22h30 sur Sport en France, et accessible en replay dès jeudi soir sur la plateforme Sport en France.

Programme à suivre sur Sport en France

Samedi 11 octobre 2025

J1 – St-Dié – Levallois Paris St Cloud – 20:20

J2 – Le Cannet – Vandoeuvre Nancy – 20:00

J2 – Le Cannet – Vandoeuvre Nancy – 20:00 Mardi 21 octobre 2025

J3 – Mulhouse – Cannes – 20:00

Bon à savoir

Sport en France renouvelle son engagement dans la mise en place d’un plan média annuel comprenant des publicités print, digitales et la production de contenus digitaux spécifiques publiés sur les sites de certaines marques du groupe Reworld Media donnant ainsi plus d’amplification à la médiatisation du volley-ball.

