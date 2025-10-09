L’Atlético de Madrid et EA SPORTS renforcent leur partenariat

L’Atlético Madrid et la société de jeux vidéo continueront de créer du contenu exclusif pour les fans des Rouge et Blanc via le jeu vidéo EA SPORTS FC26.

L’Atlético de Madrid et EA SPORTS, leader mondial du jeu vidéo, renforcent leur partenariat et poursuivent une relation professionnelle fructueuse qui a débuté en 2017. Grâce à cette collaboration, le club madrilène continuera de générer du contenu exclusif pour les fans de l’Atlético de Madrid à travers le jeu vidéo EA SPORTS FC26.

L’étroite collaboration entre les deux a donné lieu à de nombreux contenus numériques au cours des huit dernières années, ravissant les fans de l’Atlético et reconnus par l’industrie pour leur innovation.

Un bon exemple s’est produit lors de la récente rencontre des Colchoneros au Riyad Air Metropolitano contre Villarreal. Lors de ce match, en collaboration avec la LALIGA, EA SPORTS a par exemple révélé les notes des joueurs de l’Atlético de Madrid sur EA SPORTS FC26, les projetant sur le terrain grâce à un système laser, une manière originale et attrayante de les mettre en valeur.