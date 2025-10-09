À l’issue de la réunion du 7 octobre 2025, le Bureau Exécutif du Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques d’Hiver des Alpes Françaises 2030 a approuvé la nomination de deux nouveaux directeurs : Lorick Joseph devient Directeur Planification et Coordination, et François David devient Directeur Technologies.

Le COJOP Alpes Françaises 2030 compte désormais onze directeurs, qui agissent sous la responsabilité du Directeur général, Cyril Linette. Ces nominations marquent une nouvelle étape dans la structuration de l’équipe dirigeante et illustrent la volonté du COJOP de s’appuyer sur des profils expérimentés, apportant des expertises fortes, et tournés vers l’innovation, pour construire un projet collectif ambitieux au service des Jeux de 2030.

Lorick JOSEPH nommé Directeur Planification et Coordination

Lorick Joseph, fort de 12 ans d’expérience dans l’événementiel sportif international, a contribué aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, d’abord comme conseiller exécutif, puis comme Directeur du site du Château de Versailles, supervisant sa conception, construction et opérations. Ingénieur (Grenoble INP) avec un Mastère en Sport & Event Management (KEDGE), il apportera au COJOP Alpes Françaises 2030 son expertise en planification stratégique et préparation opérationnelle pour la livraison des Jeux

François DAVID nommé Directeur Technologies

Diplômé de l’INSA Lyon, François David cumule plus de 20 ans d’expérience dans la gestion de systèmes d’information pour des organisations industrielles et événementielles. Ancien Directeur des Systèmes d’Information de SYMBIO et de l’Olympique Lyonnais Groupe, où il a piloté les infrastructures du Groupama Stadium, de la LDLC Arena et du Centre d’Entraînement, il rejoint le COJOP Alpes Françaises 2030. Expert en environnements complexes, il apportera ses compétences en infrastructures événementielles et cybersécurité pour des solutions technologiques performantes et durables. Ces nominations renforcent la gouvernance du COJOP pour la phase opérationnelle des Jeux.

Liste complète des directeurs du COJOP Alpes Françaises 2030 :

Aude BENICHOU MAC ALLISTER, Directrice des Affaires Juridiques

François DAVID, Directeur Technologies

Arthur DUMONTIER, Directeur Financier

Cyrille GROLL, Directeur de Revenus

Lorick JOSEPH, Directeur Planification et Coordination

Anne LEROI, Directrice des Ressources Humaines

Mathilde MEURISSE, Directrice des Sports

Anne MURAC, Directrice des Opérations

Elie PATRIGEON, Directeur Héritage, Impact et Durabilité

Arthur RICHER, Directeur de la Communication

Blandine VINAGRE-ROCCA, Directrice des Affaires Publiques

