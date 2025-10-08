Mattel dévoile quatre poupées Barbie inspirées de stars du rugby féminin, dont la Française Nassira Kondé, pour promouvoir la confiance en soi et la diversité à l’occasion de la Journée de la fille.

À l’occasion de la Journée internationale de la fille (11 octobre), Mattel dévoile une initiative forte en symbole : quatre joueuses de rugby professionnel sont désormais représentées sous forme de poupées Barbie. Parmi elles, la Française Nassira Kondé, trois-quarts centre du XV de France et du Stade Bordelais.

Aux côtés de Kondé figurent trois stars du rugby féminin : l’Américaine Ilona Maher, la Néo-Zélandaise Portia Woodman-Wickliffe et l’Anglaise Ellie Kildunne. Une reconnaissance importante pour un sport encore peu médiatisé côté féminin, mais en pleine montée en puissance.

Seules les poupées Maher commercialisées

« Quatre modèles inspirants et des joueuses de rugby professionnelles venues du monde entier, réunies pour encourager les filles à affirmer leur confiance avec fierté », explique Mattel. L’opération ne prévoit pas la mise en vente de toutes les poupées : seules celles de Maher seront commercialisées à partir de l’automne 2026. Celles de Kondé, Kildunne et Woodman-Wickliffe resteront des éditions uniques, créées pour cette campagne symbolique.

Pour Nassira Kondé, c’est un moment fort :

« Quand on grandit, on a tous une Barbie quelque part dans nos souvenirs. On s’identifie à celle qu’on voit, à celle qui nous paraît la plus proche de nous… Et pour moi, petite fille, jamais je n’aurais imaginé qu’un jour il y aurait une Barbie qui me ressemble ! »

Une stratégie cohérente de brand purpose

Depuis plusieurs années, Mattel repositionne la marque Barbie autour de valeurs d’inclusion, de diversité et d’empowerment. Le choix de profils comme celui d’Ilona Maher, star des JO de Paris 2024 (bronze) et influenceuse avec plus de 5 millions d’abonnés, s’inscrit dans cette logique.

« Je voulais juste m’assurer que je me reconnaisse, et que je sois fière de l’offrir à quelqu’un d’autre », explique-t-elle. « Faire partie de la Team Barbie, c’est montrer aux filles que la confiance en soi n’est pas quelque chose à fuir, mais quelque chose à posséder. »

En mettant en lumière le rugby féminin, Mattel valorise des modèles inspirants, tout en renforçant l’impact culturel et sociétal de la marque Barbie. Une activation qui croise storytelling, représentation et stratégie d’influence dans le sport.

