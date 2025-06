Championne olympique de triathlon aux Jeux de Paris 2024, Cassandre Beaugrand s’associe à Huawei pour promouvoir la nouvelle Huawei Watch Fit 4 Pro.

Cette collaboration reflète une vision commune : « allier performance, innovation et détermination », des valeurs que l’athlète porte très haut et que la marque chinoise traduit dans ses technologies. La Watch Fit 4 Pro s’inscrit donc dans cette même dynamique : un concentré de technologie conçu pour accompagner chaque entraînement avec précision, de la course à pied à la natation, en passant par le vélo ou le suivi de récupération.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Huawei Mobile France (@huaweimobilefr)

Technologie et élégance au poignet

Techniquement, la Huawei Watch Fit 4 Pro marie style et robustesse. Son boîtier en aluminium, sa lunette en titane et son écran en verre saphir offrent un design raffiné, tout en restant léger (30,4 g) et fin (9,3 mm). L’écran AMOLED de 1,82 pouce, avec une luminosité de 3 000 nits, reste quant à lui lisible même sous un soleil éclatant.

Mais ce n’est pas tout car la montre excelle dans le suivi des performances : GPS double fréquence, baromètre, mesure de la fréquence cardiaque, de l’oxygène sanguin, de la température corporelle et détection de la rigidité artérielle. Résistante à l’eau jusqu’à 40 mètres, elle accompagne toutes les disciplines, de la course à la natation en passant par le vélo. Avec une autonomie de 10 jours et une charge complète en 60 minutes, cette dernière suit par ailleurs les rythmes les plus intenses.