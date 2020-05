Remplir les tribunes vides avec des fans virtuels grâce à la Réalité Augmentée, c’est possible avec OZ Sports ou The Famous Group

Comment « remplir » les stades vidés par les mesures de huis clos à venir lors des prochains mois ? Voici l’un des principaux enjeux des acteurs du sport spectacle.

Si la Bundesliga a repris ses droits le week-end dernier, elle l’a fait sans ses supporters. Dans les semaines à venir, il semble inévitable que le scénario se répète ici et là.

Outre la possibilité de remplir les tribunes vides à l’aide de Fans en carton, dispositif qui sera lancé ce week-end en Allemagne, de poupées polémiques, ou encore de bannières publicitaires, les principaux concernés vont pouvoir faire appel à l’innovation et la technologie.

Grâce à la réalité augmentée et réalité mixte, les sociétés OZ Sports ou encore The Famous Group proposent des technologies capable de remplir les tribunes avec des fans virtuels. De quoi « limiter la casse » en terme d’expérience téléspectateur?

OZ Sports

La société anglaise OZ Sports, en partenariat avec RVX Studio a lancé « OZ Arena », une offre qui utilise la réalité augmentée. « Il est de notre devoir de garder l’expérience toujours aussi passionnante qu’avant cette période de pandémie » commente Gudjon Gudjonsson, CEO d’OZ Sports, dans un communiqué.

Concrètement, la technologie utilisée permet d’incruster un décor virtuel tout autour du terrain lors d’une retransmission TV. Une expérience visuelle qu’il serait même capable, selon OZ Sports, de personnaliser avec son propre avatar, maillots de club… Pour les clubs qui souhaitent « changer » de stade, il est également possible de modéliser l’enceinte de ses rêves.

« Nous travaillons en étroite collaboration avec les diffuseurs et les ligues en ce moment même pour définir le calendrier de déploiement à venir, certainement dans les huit prochaines semaines » nous précise Gudjon Gudjonsson. « Nous sommes actuellement en pourparlers avec des ligues et des diffuseurs et nous avons un club pilote avec lequel nous travaillons ». Côté business, la société propose une tarification au match ou plusieurs, avec des frais techniques qui augmentent en fonction du nombre de caméras qui proposeront des plans.

Ajoutons qu’OZ Sports propose également d’enrichir l’expérience audio des matchs sans spectateurs et sans ambiance grâce à une application qui permet aux téléspectateurs d’envoyer leurs chants et cris qui seront alors mixés et renvoyés avec le flux vidéo. « C’est le moment d’explorer et d’expérimenter, de rendre le sport encore plus attrayant et de le rapprocher des derniers développements faits dans l’eSport », ajoute le dirigeant.

The Famous Group

Outre OZ Sports, un autre acteur, The Famous Group, propose des solutions pour palier le manque d’ambiance dans les stades et l’absence des fans.

Concrètement, la société américaine qui discute actuellement avec plusieurs ligues sportives nord-américaines propose deux solutions. Utiliser la réalité augmentée/mixte et utiliser la « Virtual Fan Zone ».

Avec la réalité mixte, la technologie utilisée permet d’intégrer un contenu créatif à une diffusion live qui s’adapte en temps réel. Récemment, The Famous Group s’est illustré avec l’incrustation du corbeau des Baltimore Ravens lors d’un match NFL ou encore le show en réalité mixte produit lors du dernier Super Bowl.

Vidéo de démonstration, réplicable pour un évènement sportif

Outre le remplissage des stades de manière virtuelle, The Famous Group propose également aux ayants droit d’utiliser la « Virtual Fan Zone ».

Avec ce dispositif, la société propose d’installer des écrans dans le couloir des vestiaires et autour du terrain sur lesquels les joueurs peuvent voir les fans regarder le match et réagir depuis chez eux. L’occasion d’offrir aux acteurs du spectacle sportif un peu d’émotions dans le stade et de les connecter à leurs fidèles.

Un dispositif mis en place récemment lors de la NFL Draft « confinée » par The Famous Group et qui a fait son petit effet. A distance, quelques 1 000 fans ont pu participer à cette initiative et vivre cette draft si particulière de près.

Shout out to our faithful Titans fans last night in our virtual draft inner circle. ⚔️ #TitansDraft pic.twitter.com/7i0UuvGM7t — Tennessee Titans (@Titans) April 24, 2020