Harry Kane s’offre le sponsoring maillot de son premier club professionnel, le Leyton Orient FC, pour la bonne cause

L’attaquant international anglais Harry Kane a annoncé la semaine dernière qu’il s’offrait le sponsor maillot de son premier club professionnel, le Leyton Orient FC (4ème division).

Connu pour sa générosité et son engagement associatif, le capitaine des Three Lions continue ses bonnes actions en attendant la reprise de la Premier League. L’actuel attaquant de Tottenham a décidé d’afficher son soutien au personnel médical engagé contre le Covid-19, à l’hospice Haven House et à l’association Mind, engagée dans l’aide à la santé mentale…rien que ça !

Pour ce faire Harry Kane a décidé d’offrir la publicité la plus voyante du monde du football, le maillot, à ces 3 causes lors de la saison 2020-2021. Le LOFC arborera dès la saison prochaine la mention « Thank You Frontline Heroes » sur son maillot domicile, le logo de Haven House sur son maillot extérieur et celui de l’association Mind sur le third. Une initiative autorisée par la Premier League, la FA et l’EFL.

À noter que 10% des bénéfices réalisés sur la vente de ces maillots sera reversé pour aider ces associations. Une fois encore, le serial buteur anglais met sa notoriété au service des autres. Un exemple à suivre dans un monde du sport qui se veut vecteur d’intégration et de socialisation.

Delighted to be able to give back to the club where my journey began and those doing incredible work on the frontline and for @havenhousech and @mindcharity. — Harry Kane (@HKane) May 14, 2020

Un succès à la hauteur de la sympathie de l’attaquant anglais

La popularité de l’attaquant londonien n’est plus à faire, et 4 jours après son action, le club des O’s a annoncé avoir vendu plus de maillots en 4 jours que sur l’intégralité de la saison 2019-2020.

🚨 *Big milestone alert!* Since launch on Thursday, we have sold more shirts than we did in the whole of the 2019/20 season! Absolutely incredible, and we're truly blown away by the response. Yet to order? You'll need to be fast to get yours in the July shipment.#LOFC — Leyton Orient (@leytonorientfc) May 18, 2020

Un véritable exploit qui a ravi le club et le joueur mais également les associations et le personnel soignant.

Thank you Maria. You and your colleagues are an inspiration. Keep up the incredible work. 👏👏👏 https://t.co/ZIlT2JAAmF — Harry Kane (@HKane) May 17, 2020

We are absolutely thrilled to be a charity beneficiary in @HKane and @leytonorientfc shirt sponsorship deal. Harry grew up near the hospice and knows the lifeline we provide to local families and the O's have been long-standing supporter for many years. https://t.co/8U9QerggsP — Haven House (@HavenHouseCH) May 14, 2020

De plus en plus de sportifs et de clubs, à l’image d’Harry Kane, utilisent les moyens de communication les plus simples du football pour réaliser des actions sociales. Le FC Girondins de Bordeaux a, par le passé, offert cette même couverture, sur un maillot d’entrainement pour Emmaüs Connect, ou même le temps d’un match pour l’association Mon Cartable Connecté ou le dessin de Jofo pour l’hôpital des enfants.